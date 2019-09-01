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أول النهار

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سمو أمير البلاد على رأس مستقبليه في المطار

الرئيس السيسي في الكويت


وصل إلى البلاد مساء أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وكان على رأس مستقبلي الرئيس السيسي على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف المرافقة من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج.
ويرافق الرئيس المصري وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.


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