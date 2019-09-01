الأولى

يحل على الكويت وأميرها الغالي ضيف عزيز كريم، وقائد لبلد عظيم، وهو رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يزور البلاد بدعوة من أخيه حضرة صاحب السمو الأمير، الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه-.. والضيف الكبير رجل له مكانته العالية، وتاريخه المشرف، وهو قائد محنك أسهم بدور مهم في إنقاذ مصر من مصير مجهول، ومستقبل مظلم كان ينتظرها. والرئيس السيسي منذ أن تولى المسؤولية الجسيمة وهو يعمل من أجل أمن ورخاء واستقرار مصر لأن في ذلك أمن واستقرار الشرق الأوسط كله، ومصر هي قلب هذه المنطقة، ودولة لها مكانتها ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم كله.

من هنا تكتسب زيارة الرئيس السيسي للكويت، ومحادثاته مع حضرة صاحب السمو أهمية قصوى، فما يجمع الكويت ومصر على مر الزمن علاقات وطيدة، وتعاون وثيق، وتفاهم وتنسيق على كل المستويات والمحافل. والكويت وقيادتها وشعبها لم ينسوا يوماً وقفة مصر النبيلة إبان الغزو العراقي للكويت، وتسخيرها كل الإمكانات السياسية والعسكرية والدبلوماسية من أجل تحرير الكويت، وهو ما تم بفضل الله، وجهود العديد من الدول الشقيقة كالسعودية ومصر، والصديقة كالولايات المتحدة وبريطانيا، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه المصريون في تطوير وتنمية الكويت في جميع المجالات من خلال الكفاءات المصرية الكبيرة.

وستكون زيارة الرئيس السيسي فرصة طيبة لرجال الأعمال الكويتيين للقاء الرئيس المصري والتعرف على الفرص الاستثمارية في أرض الكنانة ومصر العروبة والحضارة والتاريخ، وتنفيذ مشاريع تعود على الطرفين بالخير والرخاء، وتعزز العلاقات القوية أصلاً بين البلدين والشعبين.

فأهلاً وسهلاً بالرئيس السيسي في بلده الثاني ضيفاً على أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وكلنا أمل في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز علاقات البلدين في كل المجالات.

حفظ الله الكويت ومصر وقيادتيهما وشعبيهما من كل مكروه.

