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أعلن البيت الابيض مساء اول من امس الجمعة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيستقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في البيت الابيض في الـ12 من سبتمبر الحالي.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والكويت وتقوية علاقاتنا الاقتصادية والأمنية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش القائدان التطورات الاقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الارهاب.

الى ذلك وصل الى البلاد مساء أمس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد يجري فخامته خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وكان على رأس مستقبلي فخامته على أرض المطار سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح حسن شكري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط (أ ش أ) أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الكويت تكتسب اهمية كبيرة نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الاسلامي وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك.

وذكرت الوكالة في تقرير مطول أن الزيارة تكتسب هذه الاهمية في مواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.

واشارت الوكالة الى العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوكالة أن العلاقات المصرية - الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية مشيرة الى ان مصر تؤكد دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

واستعرضت تاريخ العلاقات المصرية - الكويتية تأكيدا لأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين فضلا عن الشراكة الطويلة والمثمرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961.

وذكرت الوكالة المصرية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتبر كذلك أحد أهم روافد التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل النمو المضطرد الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية مما أسهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين.

واشارت في الوقت ذاته الى ان التقارب الكبير بين الشعبين الشقيقين يعد حجرا مهما في بناء العلاقات الأخوية الوطيدة بينهما مؤكدة الدور المهم الذى تقوم به الجالية المصرية بالكويت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود وتحظى بتقدير شعبي ورسمي.

