وطن النهار

تستقبل مصر سنويا نحو 110 آلاف سائح كويتي وفق تقديرات؛ إذ تمثل مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة للكويتين، وفي المقابل هناك 150 الف مصري يقيمون في الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.

من جانب آخر تجسد التعاون العسكري جليًا في أبلغ صوره بمشاركة الجيش الكويتي جنبًا إلى جنب مع الجيش المصري خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973، كما شارك الجيش المصري في حرب تحرير الكويت ضد العدوان العراقي في حرب تحرير الكويت عام 1990 وقدمت مصر العديد من الشهداء من اجل تحرير الكويت الشقيق.

فيما تعمل اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعات دورية وتنسيقية مستمرة لتعزيز التعاون الثنائي. وتشهد الآونة الراهنة ازدهار في العلاقات العسكرية الكويتية - المصرية بمجالي التدريب والتعليم، وتستقبل المعاهد والمنشآت العسكرية المصرية اعدادًا كبيرة من الدارسين الكويتيين وكذلك تستقبل المعاهد والمنشآت العسكرية الكويتية اعداد من الدارسين المصريين بهدف تبادل الخبرات والرؤى والافكار في المجال العسكري.

من جانبه فقد صرح الرئيس السيسي أن أمن دول الخليج ومن ضمنها الكويت خط احمر بالنسبة لمصر وان مصر سوف تبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الأشقاء في الخليج ضد اي عدوان واختصر الرئيس السيسي ذلك في جملة «مسافة السكة» ليؤكد على سرعة استجابة مصر في حماية اشقائها في الخليج ضد أي أطماع خارجية.