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2736 شركة برؤوس أموال مصرية تعمل في الكويت


وفقًا لبيانات غرفة التجارة والصناعة بالكويت بلغ عدد الشركات التى تسهم فيها رؤوس اموال مصرية حتى نهاية عام 2012 حوالي 2736 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، وبنسبة مشاركة دون 51 في المئة وفقًا للقانون الكويتي، فيما تعد استثمارات شركة المقاولون العرب في الكويت من أهم الاستثمارات المصرية في الكويت، ومن أهم المشروعات الحالية للشركة في الكويت هما مشروعا مستشفى جابر الاحمد بقيمة 1.2 مليار دولار وهو أكبر مشروع تفوز به شركة المقاولون العرب في تاريخها داخل وخارج مصر، ومشروع تطوير طريق الجهراء، بقيمة 917 مليون دولار.


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