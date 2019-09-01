وطن النهار

قال سياسيون ورؤساء أحزب مصريون, ان زيارة الرئيس السيسي الى الكويت سوف تتناول العديد من القضايا سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين أو على المستوى الاقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات.

وأشاروا الى أن القضايا في سورية وليبيا واليمن بجانب الصراع «الأميركي- الايراني» سوف تستحوذ على «قمة الزعيمين» التي من المتوقع أن تحقق صدى دوليا وعربيا نظرا لعودة مصر لدورها الاقليمي والريادي عقب فترة من الفتور بعد ثورة 30 يونيو بجانب الموقف الثابت والراسخ للكويت وأميرها قائد الانسانية الشيخ صباح الأحمد من جميع الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة.

رئيس حزب مصر الحديثة د. نبيل دعبس أكد أن زيارة الرئيس السيسى الى دولة الكويت تأتي في وقت بالغ الخطورة نظرا لما تعج به المنطقة من أزمات اقتصادية وتوترات سياسية وأمنية على شتى النواحي فضلا عن الصراع «الأميركي- الايراني» الذي يشهد أوجه خلال الفترة الراهنة .

وأضاف أن الزيارة سوف تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالاضافة الى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضايا الأمنية والتمدد الارهابي وكيفية حماية دول الخليج من هذه الممارسات المتطرفة التي تزداد يوما بعد آخر مما حول المنطقة الى «كرة لهب» قابلة للاشتعال في أي وقت بل هي اشتعلت بالفعل وفى حاجة الى من يطفئها لافتا الى أنه من ضمن أسباب هذه الزيارة اطفاء مثل هذه الحرائق ومحاولة لم شمل الأمة العربية.

جسور التعاون

وأوضح رئيس حزب التجمع اليساري سيد عبدالعال أن هذه الزيارة سوف تتناول العلاقات الثنائية فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة في ظل تنامي الارهاب والحرب النفطية المشتعلة بين أميركا وايران بجانب الصراعات الداخلية التي تشهدها بعض الدول العربية سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا.

وأكد أن اللقاء سيتناول أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة للأزمات الاقليمية نابعة من المنطقة، بما يسمح للشعوب العربية أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن وأضاف أن الشعب المصري يعتز بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين التي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وايمانهما بوحدة الهدف والمصير.

وقال منذ بداية العلاقة بين البلدين في أوائل القرن الماضي دائما ما توصف، بأنها متميزة على كل الأصعدة ومختلف المجالات، وتشهد عليها العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين والعلاقات الاقتصادية المتنوعة في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها وأكد أن مصر والكويت بينهما تراث طويلا من العلاقات الطيبة، والكويت لها دور في استضافة عدد كبير من المصريين الذين يتلقون الدعم والرعاية من الحكومة الكويتية، كما تشهد العلاقات نموا كبيرا وتطورا ملحوظا على مدار التاريخ على جميع الأصعدة، وتأتي قوة العلاقات بين البلدين نتيجة للروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين، وحرص البلدين على مد جسور التعاون الى كل المجالات بما يحقق طموحاتهما وتطلعاتهما.

أوضح أن علاقات البلدين هي علاقات متطورة ذات جذور تاريخية تقف على أرض صلبة تنطلق منها لآفاق مستقبل أفضل في علاقات البلدين وأشار الى أن الكويت ساندت خيار الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير، ولم تنحاز لعلاقتها الوطيدة مع رئيس النظام الأسبق حسني مبارك، فما يعنيها هو مصر الشعب والتاريخ وليس الأشخاص، واحترمت الكويت الارادة الشعبية والرغبة الجماهيرية، كما دعمت ثورة 30 يونيو وأصدرت الحكومة الكويتية وقتها بيانا أكدت فيه دعمها للخطوات الايجابية للشعب المصري وللحكومة المصرية على طريق ترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم عزم الحكومة المصرية على الاستمرار في خارطة الطريق التي رسمتها وفقا لبرنامج زمني يكفل الاستقرار من أجل عودة الحق لأصحابه وأضاف أن مسيرة الاخاء والمحبة بين البلدين مستمرة، ويمتد شريان الأمل ليربط ما بين النيل والخليج، ضاربا أروع الأمثلة وأعظم النماذج التي تجسد التعاون العربي في أزهى صوره.

بوصلة هادية

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قال : تكتسب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت أهمية خاصة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط مصر والكويت منذ استقلالها وحتى اليوم والتي وثقتها الأحداث الكبرى التي مرت بالكويت أبان الغزو العراقي ووقوف مصر بجانبها، كما ترجع أهمية الزيارة أيضا الى مكانة البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي وتأثيرهما على استقرار الأوضاع «عربيا وخليجيا ».. فالكويت بلد مؤثر في الخليج العربي وله سياسات متوازنة، عاقلة ومصر بلد مؤثر على المحيط العربي والأفريقي والدولي ولها سياسات متوازنة وعاقلة وتتمتع بعلاقات قوية مع دول الغرب ودول الشرق الكبرى على السواء وأتوقع أن يناقش الرئيس السيسي في زيارته للكويت مع سمو الأمير تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة وخاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والأمن ومكافحة الارهاب وبالتأكيد ستشمل مباحثات الرئيس مع سمو الأمير الملفات الاقليمية الساخنة مثل الملف السوري والملف الليبي والملف اليمني والتي تقريبا يتطابق الموقف الكويتي فيها مع الموقف المصري وهو موقف ينطلق من تفهم دقيق لمتطلبات الأمن القومي العربي والتحديات التي تواجهه لذلك أتوقع أن يصل التنسيق بين البلدين الشقيقين الى درجة عالية من التعاون في جميع الملفات بل سيكون هناك تطابق في الرؤى تكون بوصلة هادية الدول العربية في سياساتها الخارجية عربيا ودوليا.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار د. عصام خليل ان المباحثات بين الزعيمين من المؤكد ستتطرق الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، ودفع أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات فضلا عن تناول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، وحث المجتمع الدولي على التوصل الى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الاقليمية ويصون مقدرات شعوبها.

وأشاد رئيس حزب المصريين الأحرار بعمق العلاقات بين البلدين التي تشهد أزهى عصورها بفضل القيادة الحكيمة للبلدين ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الانسانية، لافتا الى أن شعبي البلدين الشقيقين يتطلعون الى هذه الزيارة التاريخية وما ستحققه من نتائج مهمة لصالح البلدين.

وأضاف أن الزيارة تأتى في وقت بالغ الأهمية، حيث تمر المنطقة بفترة عصيبة، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق المستمر والتشاور بين القادة خاصة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكيم العرب وقائد الانسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأوضح أن العلاقات الكويتية المصرية شكلت طوال العقود الماضية نموذجا متميزا ورائدا للعلاقات التي يجب أن تجمع بين الدول العربية في جميع الظروف باعتبارها ضمانة الأمن والاستقرار في تلك الدول وصمام الأمان لشعوبها.

وقال المستشار محمد المنصوري رئيس حزب الأحرار الدستوريين ان العلاقات بين البلدين هي علاقات قوية ومتجذرة وان الكويت لها تاريخ طويل مع مصر في النضال والكفاح وهى بلد مهمة في منطقة الخليج العربي والآن أصبحت كل من مصر والكويت في شبه دفاع مشترك خاصة تجاه مكافحة الارهاب كما أن العلاقات السياسية المصرية الكويتية تتميز بالتوافق التام حول العديد من القضايا العربية والاقليمية والدولية والتنسيق بين البلدين مستمر في سائر القضايا الاقليمية والعربية وأوضح أن الجالية المصرية في الكويت تعتبر من اكبر الجاليات والعمالة المصرية هناك تلاقي ترحيباً كبيراً فضلا عن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر فالكويت داعم مهم للاقتصاد المصري.

وأيضا يجب ألا أن نغفل أن منصة القضاء الكويتي يعتليها قضاه مصريون وهذا دليل واضح على شدة العلاقات فلا يوجد أكثر من أن منصة القضاء هذه المنصة العظيمة يعتليها مصريون.

بدوره قال تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، والمنسق العام للتحالف السياسي المصري الذي يضم 45 حزبا سياسيا ان الكويت تعد من ضمن البلدان التي تنعم بالاستقرار في علاقتها مع مصر، فالبلدين كانتا وستظلان شقيقتين تساندان بعضهما البعض، وكما وقفت مصر بجانب الكويت في سنوات عدة وقفت أيضا الكويت بجانب مصر في العديد من المواقف، وأكد مطر أن مصر والكويت متلاحمتين معا في مسار واحد وطريق واحد يمضي الى الأمام والدفع بعجلة التنمية والنهوض بالبلاد.

فيما أوضح السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان العلاقات المصرية الكويتية تعود الى فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ومنذ هذا التاريخ والعلاقات تزداد في جميع المجالات سواء السياسية والاقتصادية، وبدأ المصريون في السفر للمساهمة في التنمية داخل الكويت في جميع المجالات، كما أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين زادت بعد انتهاء الغزو العراقي، وشهدت فترة التسعينيات طفرة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما أشار الى أن الكويت وقفت بجوار مصر في ثورة 30 يونيو، ودعمت ارادة الشعب المصري حفاظا على التلاحم العربي، وأشاد الدبلوماسي المصري بموقف الكويت من الخلافات العربية- العربية ولفت الى أن الكويت كانت حريصة على لمّ الشمل العربي وحاولت أن تنهي الصراع بين دول التحالف وقطر حفاظا على وحدة الأمة العربية وحفاظا على استقرار مجلس التعاون الخليجي، وخلص رخا أحمد حسن الى أن العلاقات المصرية الكويتية تظل دائما على مر العصور والعهود علاقات قوية وراسخة وقدوة ايجابية لجميع الدول.

مشروعات عملاقة

ووصف نائب رئيس حزب حماة الوطن اللواء محمد الغباشي العلاقات بين مصر والكويت بأنها الأقوى في المنطقة وخاصة مع دولة خليجية، مشيرا الى أنه على مدار تاريخ البلدين لم تشهد تلك العلاقات أي توتر أو حتى تعكير للصفو نظرا لأن ما يميزها هو أنها علاقات شعبية ممتازة قبل أن تكون سياسية متزنة ومحترمة.

وقال ان هناك علاقات اقتصادية ومشروعات عملاقة تنفذ بالبلدين في اطار المجال الاقتصادي خاصة مع وجود شركات كويتية كبرى تعمل بالسوق المصري وأيضا شركات مصرية كبرى وعلى رأسها المقاولون العرب وشركات أخرى تعمل بالكويت ونفذت مشروعات بنية تحتية قوية، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي يكون ترجمة للتعاون السياسي خاصة أنه من المتوقع أن تكون هناك استثمارات كويتية كبرى خلال الفترة المقبلة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.

وتحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر (الثالثة عربيا)، وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 927 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية. وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات هي: الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل، ووفقا لآخر لبيانات غرفة التجارة والصناعة بالكويت بلغ عدد الشركات التي تسهم فيها رؤوس أموال مصرية حوالي 2736 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، وبنسبة مشاركة دون 51 في المئة وفقا للقانون الكويتي، فيما تعد استثمارات شركة المقاولون العرب من أهم الاستثمارات المصرية في الكويت.

