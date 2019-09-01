وطن النهار

تمثل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت رافدا مهما من روافد العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين، حيث تحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر (الثالثة عربيا)، وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 927 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات هي الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل. ووفقا لبيانات غرفة التجارة والصناعة بالكويت بلغ عدد الشركات التي تسهم فيها رؤوس أموال مصرية حوالي 2736 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، وبنسبة مشاركة دون 51% وفقا للقانون الكويتي، ويؤكد خبراء واقتصاديون مصريون أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تزيد من التعاون الاقتصادي لذلك يطمحون في أن تعطي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت دفعة قوية على الصعيد الاقتصادي.

يقول حسن عبد العزيز عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي أن اتجاه الدولة للمشروعات القومية والتنمية فتح أفاق جديدة للمزيد من التعاون بين المستثمرين الكويتيين والمصريين لافتا أن شركات المقاولات يمكنها أن تعمل بالكويت في ظل التنمية التي تشهدها الكويت مضيفا أن هناك تعاون كبير بين المستثمرين الكويتيين والمصريين لافتا أن العلاقات السياسية بين البلدين انعكست بالايجاب على الاستثمارات

وأوضح عبد العزيز أن مجلس الأعمال المصري الكويتي يعمل خلال الفترة القادمة على تنمية الصناعة خاصة في ظل المناخ الاستثماري الجيد بعد تذليل كل العقبات الى كانت تواجه المستثمرين.

وقال عبد العزيز ان العلاقات المصرية الكويتية على مستوى الدولة جيدة جدا فهناك، مثلا، الصندوق الكويتي للتنمية فهو أكبر مستثمر قام بتمويل مشروعات في البنية التحتية في مصر من كهرباء وطرق وكل ما طلب منه قام بتنفيذه لافتا أن هناك تعاون مثمر على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

بدورها أكدت يمنى حماقي الخبيرة الاقتصادية أن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، فالزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها، ولم تتوقف يوما مما يؤكد عمق التفاهم والتعاون المشترك».

وأضافت أن أسس التعاون والتقارب والتنسيق المستمر قد ربطت العلاقات المصرية الكويتية برباط متين قديما وحديثا..كما أن الشعب والحكومة الكويتية لم تنس دور مصر في دعم الكويت ومشاركتها الفعالة في حرب تحريرها، وقد كان للكويت دائما مواقفها التي لن ينساها الشعب المصري.

وقالت حماقى: لن ينسى المصريون دور الكويت لدعم الاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو، مطالبة بازالة جميع المعوقات التي تواجه زيادة الاستثمار الكويتي في مصر، والمزيد من تبادل الخبرات الفنية بين البلدين خاصة في مجال البترول، وضرورة تكرار المبادرات المشتركة مثل مهرجان «كويت السلام» مشيرة أن الاستثمارات الكويتية في مصر تمثل مركزا متقدما في الاستثمارات العربية والدولية وتتنوع مجالاتها، كما أن الودائع الكويتية منذ ثورة 30 يونيو كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على استقرار سعر الصرف المصري، كما أن دعمها للاقتصاد المصري ظهر جليا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وقالت حماقي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يصل الى نحو 3 مليارات دولار في العام الا أن معظمها صادرات مواد بترولية من الكويت الى مصر، جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت.

وأضافت رغم كبر حجم التجارة بين البلدين ألا أنها لا تمثل سوى 3.5% من اجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم و 2.5% من اجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار، مشيرة أن هناك فرص كبيرة لتنمية حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة المقبلة خصوصا اذا ما تم تعزيز جهود التسويق للمنتجات المصرية الصناعية والزراعية في الكويت.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية الكويتية قديمة ومتينة لافتا أن العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين انعكست على العلاقات الاقتصادية مشيرا أن هناك احصائية للهيئة العامة للاستثمار قالت ان الكويت تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر (الثالثة عربيا)، وذلك باجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار خلال الفترة 1970- 31 أكتوبر 2013، والتي تعكس نشاط 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، وتقدر مصادر أخرى حجم تلك الاستثمارات الحقيقي في مصر بأضعاف ذلك.. وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات هي: الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل.

واشار الى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة في ظل المناخ الاستثماري الجيد الذي وفرته الدولة للمستثمرين وخاصة الكويتيين التي تسعى الدولة جاهدة لحل جميع المشكلات التي تواجههم بمصر.

