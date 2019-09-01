وطن النهار

أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السياسي الى الكويت ستعزز العلاقات الكويتية- المصرية التي وصفها بالمتميزة.

واشاد في حوار مع النهار بعمق العلاقات الكويتية- المصرية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة والتي تعد نموذجا للعلاقات في العالم العربي.

وقال القوني ان العلاقات الكويتية- المصرية شهدت تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 على جميع الاصعدة، وان حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة في مصر ارتفع الى 15 مليار دولار فضلا عن اتساع اطر التعاون في شتى المجالات.

واشار الى ان الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر والثالثة عربيا باجمالي 3?76 مليارات دولار خلال الفترة من 1970 وحتى 2016 من خلال نشاط ألف و166 شركة تنتشر في معظم المحافظات المصرية.

واوضح ان بعض المصادر الاخرى تقدر الحجم الحقيقي للاستثمارات الكويتية في مصر بأكثر من 15 مليار دولار كاستثمارات متراكمة خاصة اذا تم حساب الاستثمارات في مجال البترول والغاز.

واوضح ان تلك الاستثمارات تتركز على عدد من القطاعات التي تشمل الخدمات والسياحة والتشييد والبناء والصناعة والزراعة بالاضافة الى قطاع التمويل والمصارف.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المصرية في الكويت قدرها القوني بأنها تبلغ 1?1 مليار دولار يتركز معظمها في مجالات البناء والتشييد والخدمات وفروع الشركات المصرية في الكويت بالاضافة الى استثمارات المصريين في سوق الاوراق المالية الكويتي.

ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع غير النفطية تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية مسجلا نحو 500 مليون دولار عام 2017 مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تلك الفترة.

وبين ان احد اهم روافد التعاون الاقتصادي بين البلدين يتمثل فى التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

واكد حرص السفارة المصرية في الكويت على دعم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين اذ تبذل جهودا كبيرة في مجال تشجيع (الهيئة العامة للاستثمار) الكويتية والشركات الكويتية الكبرى على الاستثمار في مصر ولا سيما بعد الاصلاحات غير المسبوقة التي يتم تنفيذها في برنامج الاصلاح الاقتصادي

وبالنسبة للتعاون الثقافي اكد القوني انه يعد احد اهم ركائز العلاقات المصرية- الكويتية على مر تاريخها نظرا لأن العلاقات الثقافية بين البلدين ممتدة ومتعددة وتشمل معارض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية التراثية والمهرجانات الموسيقية.

ولفت الى ان الجانب التعليمي يعتبر من اهم روافد العلاقات الثقافية بين البلدين منوها باستقبال مصر الاف الطلاب الكويتيين كل عام في الجامعات والمعاهد المختلفة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

زيارة مهمة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السياسي الى الكويت هل لكم ان تطلعونا على تفاصيل هذه الزيارة؟

الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الكويت والتي سيلتقي خلالها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتعد الثالثة من نوعها منذ انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية هي زيارة مهمة جدا ومن شانها تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين حيث يصل الرئيس وعبد الفتاح السيسي مساء غد وسيجري مباحثات مع سمو الامير الاحد حول اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين اضافة الى بحث التحديات والاوضاع الاقليمية ، كما انه سيلتقي عددا من كبار المسؤولين في الدولة والوزراء وستشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين.

في اي مجال؟

لا يزال العمل جاريا على تحديد هذه الاتفاقيات لكنها اتفاقيات تعاون بين البلدين.

بالعودة الى الزيارة في اي اطار يمكن تصنيفها؟

الزيارة تعكس خصوصية العلاقات الكويتية- المصرية وتلاحم البلدين والشعبين الشقيقين على مدار العقود الماضية وتأتي في اطار ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور في الاونة الاخيرة بعد زيارة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب الى الكويت في يناير الماضي وزيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى مصر في مارس ومشاركة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في القمة العربية- الاوروبية التي عقدت في شرم الشيخ وايضا انعقاد اللجنة الثنائية بين البلدين في ديسمبر بين وزيري خارجية البلدين والتي اسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمشاركة كبيرة ضمت مسئولين عن عدد من الوزارات والهيئات، إضافة الى عقد اللجنة القنصلية المشتركة، كما انوه إلى عقد الانتخابات التكميلية للمصريين بالخارج بعدد من الدوائر بمجلس النواب يومي 14 و15 ديسمبر 2018.

واود هنا ان أشيد بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات والتنسيق الدائم بينهما في جميع المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، فضلا عن التنامي الملحوظ في التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين، فزيارة الرئيس الى الكويت تعد الثالثة له بعد الاولى في 2015 والثانية في 2017 لتمثل الفترة منذ ثورة يونيو حتى الان علامة مضيئة في العلاقات البلدين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت هذه الفترة الماضية 5 زيارات على مستوى رئاسي منها زيارتان للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الثالثة حيث اظهرت الكويت منذ 30 يونيو 2013 مواقف ثابثة في الوقوف الى جانب مصر وشعبها وخياراته وحقه المشروع في التنمية والامن انطلاقا من قناعة الكويت وقادتها بان مصر تمثل حجر الزاوية في امن واستقرار المنطقة وظهر هذا في الدعم الكامل الذي تقدمه الكويت لمصر في مكافحة الارهاب.

مكافحة الإرهاب

هل سيكون موضوع الارهاب محل مناقشات بين الجانبين؟

بالتأكيد حيث ان التحديات التي تعيشها المنطقة تضيف بعدا للزيارة حيث سيحظى هذا الموضوع باهتمام قيادتي البلدين وانوه الى التقدير الكبير الذي يكنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد ودوره وحكمته في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها مصر والمنطقة.

كيف تصف لنا التعاون الامني بين البلدين بعد القبض على الخلية الارهابية اخيرا؟

لن اخوض في التفاصيل ولكن اؤكد ان هناك تعاونا امنيا بين البلدين قائما ومستمراً منذ سنوات لان المصالح والتحديات مشتركة وانعكس ذلك في موضوع الخلية وحجم التعاون وعمقه كبير جدا وبالتالي ليس بغريب ان تكون هناك مثل هذه الخطوة من الجانب الكويتي لتسليم مثل هذه العناصر التي تهدد امن البلدين الشقيقين.

العلاقات العسكرية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية كيف تصف لنا هذه العلاقات واهم التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين؟

شهد التعاون العسكري بين البلدين تنامي ملحوظ خلال السنتين الماضيتين والزيارات المتبادلة واهمها زيارة رئيس الاركان الفريق محمد حجازي للكويت في سبتمبر 2018 فضلا عن مشاركة مصر في برامج التدريب المشتركة التي تمت في الكويت وتتم بشكل سنوي مثل التدريب الجوي المشترك (اليرموك) الذي اجري في فبراير الماضي والذي عقد في الكويت اضافة الى تنفيذ تدريب (صباح 1) وهو الاول الذي عقد بمشاركة عناصر من افرع مختلفة للقوات المسلحة المصرية والكويتية بحضور رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة المصرية.

علاقات ثقافية

كيف تصفون العلاقات الثقافية بين البلدين؟

العلاقات الثقافية مهمة جدا وقديمة بدأت منذ بداية القرن العشرين بتوافد عدد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الازهر الشريف وهي مستمرة حتى هذا اليوم سواء خلال الدور المهم الذي يقوم به المعلمون المصريون في الكويت وايضا عدد الطلبة الكويتيين الذي يدرسون في الجامعات المصرية والذي يقارب حوالي 24 ألف طالب وطالبة وهنا اود ان اثني على التعاون الفعال القائم مع المجلس الوطنى الكويتى للثقافة والفنون والآداب، بما يسهم فى تطوير روافد التعاون الثقافى المشترك بين مصر والكويت، واشكر المجلس لما يقدمه من دعم للفنانين المصريين المقيمين فى الكويت ولدعمه ايضا لتطوير علاقاتنا الثقافية.

شهدت الحركة السياحة بين البلدين تنامياً ملحوظا كيف ترون ذلك؟

صحيح هناك تنامي في حركة السياحة والطيران بين البلدين وصل حجم السياح الكويتيين الى مصر حوالي 170 ألف سائح سنويا ويحتلون المركز الثالث عربيا وستشهد الفترة المقبلة زيادة في هذا الاتجاه.

الجالية المصرية

كيف تقيمون وضع الجالية المصرية في الكويت؟

هناك حركة دائمة بين مصر والكويت وللجالية المصرية دور مهم هنا في الكويت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت حيث يبلغ عدد افراد الجالية المصرية حوالي 700 ألف ونحن نلمس التقدير الرسمي من جانب المسؤولين الكويتيين لهذا الدور فضلا عن اصحاب الشركات التي يعمل بها مصريون. وانوه الى ان الكويتيين لا يقصدون مصر فقط للسياحة وانما هناك الكثير من رجال الاعمال واصحاب المصالح لديهم اقامات في مصر يزرون مصر دائما ولديهم علاقات مع اسر مصرية ولديهم عقارات هناك حيث ان مصر بيتهم الثاني.

تسهيلات استثمارية

يشهد الاقتصاد المصري نموا ملحوظا وفق تقارير بلومبرغ وانتم تدعون الى زيادة في الاستثمارات فهل هناك تسهيلات جديدة تقدمها مصر للمستثمر الكويتي؟

نعم هذا صحيح وانا اشجع جميع المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر والتي تملك عناصر جاذبة للاستثمار بالنسبة لدول العالم ولكن بالتأكيد في ظل الانجازات الاقتصادية التي تحققت مؤخرا والاصلاحات التي تمت والتي انعكست على الاداء الاقتصادي المصري سواء من حيث زيادة نسبة النمو وتخفيض نسبة التضخم وتخفيض نسبة البطالة وتقدير جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية لكل هذه الانجازات اعتقد ان المجال حاليا يوفر فرصة كبيرة لاي مستثمر وخاصة المستثمر الكويتي فادعو في هذا المجال المستثمرين الجدد للاستثمار في مصر كما أحث المستثمرين القدامى على زيادة استثماراتهم علما ان هناك حرصا من المسؤولين المصريين على تسهيل عملية الاستثمار وازالة جميع المعوقات بصدور قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له والذي وفر العديد من التسهيلات واستجاب للكثير من الملاحظات التي كنا نسمعها من المستثمرين الاجانب فيما يتعلق بظروف الاستثمار في مصر ، فهناك انجازات كثيرة تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، من أجل دفع عجلة التنمية، واشير هنا الى التقدم الحاصل في العديد من المجالات، أبرزها توفير الأمن والأمان للمصريين، وكذلك التقدم في كثير من المجالات الخدمية في قطاع الكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والرقابة على الاسعار وتعزيز الخدمات الصحية.

ما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر؟

هناك استثمارات كويتية كبيرة حيث نشاهد تنامي هذه الاستثمارات في الفترة الاخيرة علما بان حجم الاستثمارات يصل الى 15 مليار دولار على مدار السنوات الماضية اغلبها في قطاع التمويل والبنوك والصناعة السياحة حيث تعد الكويت شريكا تجاريا مهما لمصر باعتبار ان مصر تستورد من الكويت حوالي 2.3 مليار دولار اغلبها صادرات نفطية.

عقد ملتقى التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برعاية وحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك وحضور وزيري التجارة والصناعة وعدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في البلدين الشقيقين كيف تقيمون انعقاد هذا اللقاء الاول من نوعه؟

إن الملتقى عقد عقب الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها مصر في مجال الاقتصاد والتحديث المستمر لجميع المرافق والبنى التحتية والخدمات إضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. فانعقاد الملتقى كان نافذة مهمة للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين وبما يدعم الشراكة القائمة بينهما.

ماذا عن مستوى الحجم التجاري بين البلدين حاليا؟

رغم تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار سنويا في المنتجات البترولية الا ان الكويت تعد ثالث أكبر مستثمر عربي ورابع أكبر مستثمر اجنبي في مصر وهذه الأرقام لا تزال دون الطموح المطلوب ولا تعكس العلاقات السياسية المتميزة بين بالبلدين.

تهنئة مصرية بتعافي سمو الأمير من العارض الصحي

نقل القوني خلال حواره مع النهار تمنياته وتمنيات الشعب المصري لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد بدوام الصحة و موفور العافية مهنئا سموه والشعب الكويتي بتعافي سموه من العارض الصحي الذي الم به مؤخرا واعرب عن ثقته في قدرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على مواصلة مسيرة العطاء و التنمية داعيا الله ان يحفظ سموه و ان يسدد خطاه وان تستمر مسيرة تقدم الكويت ورفعتها تحت قيادته الرشيدة.

