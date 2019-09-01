وطن النهار

يدشن صباح اليوم ما يقارب 100 ألف معلم واداري وموظف خدمات يومهم الأول في العمل لبدء الدوام الرسمي للعاملين في الميدان التربوي بعد انتهاء العطلة الصيفية بينما نستقبل بعض المدارس الاجنبية طلبتها اليوم في اول يوم دراسي لهم، ايذانا بانطلاق العام الدارسي 2019/2020 الجديد، في خضم الاستعدادات المبكرة والنهج الجديد الذي وضعه وزير التربية وزير التعليم العام د. حامد العازمي لاتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة باستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات في الثامن من شهر سبتمبر المقبل دون معوقات أو مشاكل، سواء كانت مرتبطة بالصيانة أو اجهزة التكييف ومبردات المياه أو الأثاث المدرسي والقرطاسيات.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، سيقوم بجولات تفقدية على عدد من مدارس للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، مشيرة الى أن وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي سيرافق الوزير بالاضافة الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. ياسين الياسين.

من جانبها، هنأت جمعية المعلمين الكويتية الأسرة التربوية بشكل عام، وأهل الميدان من معلمين ومعلمات وادارات مدرسية وموجهين وموجهات بشكل خاص، بمناسبة بدء أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد 2019/2020، واستكمال انتظام ما لا يقل عن 86 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم بجميع المراحل التعليمية، على مستوى مدارس التعليم العام، ومدارس التعليم الخاص، مجددة تقديرها واعتزازها الكبيرين بدورهم ورسالتهم بصفتهم حملة راية العلم والمستقبل للوطن، وثقتها الكاملة في حرصهم الكامل على الجدية والالتزام وبذل قصارى الجهد كما العهد بهم من أجل أداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه، وفي تحمل مسؤولياتهم الجسام في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن الوطن واستقراره واضعين في الاعتبار الأول التوجيهات الأبوية لقائد الركب سمو أمير البلاد في العمل على تحصين الشباب من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف، وغرس تعاليم ديننا الاسلامي السمحاء والمعاني والأخلاق النبيلة والوطنية الأصيلة والوفاء والولاء وعمق الانتماء في نفوسهم للحفاظ على ثوابت وطننا العزيز وبما أنعم الله عليه من نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأشادت الجمعية في بيانها، بما اتخذته الوزارة من قرارات ايجابية، ومن أبرزها الاختيار الموفق للوكيل المساعد للتعليم العام أسامة سلطان، والأخذ بمقترحها في تشكيل اللجان المركزية لاختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية، وفي استشارتها في الاقرار النهائي للتقويم الدراسي، الى جانب الآلية التي تم العمل فيها لاستكمال الاستعدادات على مستوى تهيئة المدارس، والتي صاحبها بذل جهود كبيرة من قبل الادارات المدرسية المكلفة، وبالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية وفرق الصيانة والادارات الهندسية والمناطق التعليمية، فيما أعربت عن أملها في استكمال جميع الاحتياجات، وتوفير جميع الامكانات والاحتياجات للادارات المدرسية والمعلمين والمعلمات وعدم تحميلهم الأعباء الاضافية، ومعالجة السلبيات والقضايا، وبما يسهم في تأمين أجواء الاستقرار اللازمة والمناسبة لخطط واستعدادات العام الدراسي وسد جميع جوانب النقص والتركيز على بلورة الخطط القادرة على مواجهة كل الاحتمالات الطارئة.

وجدد البيان وقوف الجمعية في بيانها الكامل مع الأسرة التربوية وجنود الميدان لتحقيق مطالبهم المشروعة ولتأمين الأجواء التربوية المناسبة لهم، وفي تعزيز نهجها الثابت في تسخير كل طاقاتها وامكاناتها لصالحهم وصالح مسيرتنا التربوية وتحقيق أهدافها المنشودة، متطلعة في الوقت نفسه الى المزيد من التعاون والتواصل والمساهمة والمشاركة في أنشطتها وبرامجها واللجان العاملة وفرعيها في محافظتي الأحمدي والجهراء وفي المشاركة بمجلة « المعلم » الناطقة بلسان المعلمين والمعلمات والتي ستعاود الصدور قريبا، الى جانب ابداء الرأي والمشورة وعرض القضايا والتصورات والاقتراحات حتى يتسنى الأخذ بها والعمل على تحقيقها وتذليل جميع المصاعب والعقبات التي تقف ضد تحقيق الغايات والآمال المنشودة.

