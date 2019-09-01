وطن النهار

التقى وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية بدعوة من خالد العيسى الصالح رئيس مجلس ادارة الاتحاد وقد حضر اللقاء كلُ من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة مبرة الآل والأصحاب الدكتور عبد المحسن عبد الله الخرافي و أمين سر الاتحاد مدير مبرة أهل الكويت عبد الإله عبد الله العلي المطـوع وأمين الصندوق الاتحاد ورئيس مجلس إدارة مبرة «المتميزون» لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية يوســف سـالم الصميعـي وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مبرة عيسى حسين اليوسفي الدكتور عادل عيسى حسين اليوسفي وعضو مجلس إدارة عن مبرة الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الدكتور ناصر محمد سويري العجمي وعضو مجلس إدارة عن مبرة الأعمال الخيرية الدكتور هاشم عيسى سيد هاشم الهاشمي وعن جمعية الإصلاح الاجتماعي المهندس يوسف عبد الرحيـــم الفيلكاوي و عن مبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية عبد الحكيم عبدالفتــاح معرفي بالإضافة إلى الوفد المرافق لمعالي الوزير كل من مدير مكتبه خالد القلاف وبدر العنبري من مكتب الوزير، وأوضح رئيس مجلس ادارة اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية خالد العيسى الصالح أنه تم خلال اللقاء استعراض بعض الموضوعات التي تهم الاتحاد والعمل الخيري باعتباره مظلة وواجهة العمل الخيري الكويتي حيث بلغ عدد أعضاء الاتحاد حتى الآن 57 مؤسسة خيرية منها 23 جمعية خيرية و34 مبرة.

وقد تطرق اللقاء عن الوسائل الممكن تحقيقها لتعزيز وإبراز العمل الخيري باعتباره واجهة الكويت على مستوى العالم وقد ختم اللقاء بشكر الوزير وتشريفه بزيارة مجلس إدارة الاتحاد.

