وطن النهار

أعلنت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الدكتورة فاطمة سالم الثلاب، إغلاق باب المشاركة في مسابقة الجمعية الصيفية (التكنولوجيا الإنسانية) والتي أطلقتها الجمعية يوم 14 يوليو الماضي، بهدف التشجيع على الابتكار والإبداع، واكتشاف الأفكار والابتكارات المبدعة في المجتمع الكويتي. وأوضحت الثلاب في تصريح صحافي أن لجنة التحكيم بدأت في عملية تفحص المشاركات في مقر الجمعية، وفق مجموعة من المعايير التي سيتم من خلالها تقييم المشاركات بكل حيادية وشفافية تمهيداً لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مبينة أن إعلان النتائج سيكون خلال حفل سيقام في المعهد العربي للتخطيط يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر.

وذكرت أن المسابقة التي انطلقت هذا العام تحت شعار (ابتكر لتخفف عنهم)، تستهدف التخفيف عن العمال في فترة الصيف في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، من خلال فكرة أو ابتكار أو اختراع أو أي شيء يمكن أن يسهم في التخفيف عليهم، مشيرة إلى أنه سيتم خلال السنوات المقبلة التوسع فيها تدريجياً لتحقيق أكبر فائدة ممكنة منها.

وبينت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة المستوى الذهبي والتي تتضمن جائزة مالية وميدالية وشهادة تقدير و(بيرق المبتكر)، بينما سيحصد صاحب المركز الثاني المستوى الفضي وهو عبارة عن مبلغ مالي وميدالية وشهادة تقدير، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث على المستوى البرونزي والذي يتضمن جائزة مالية وميدالية وشهادة تقدير و(دانة المبتكر)، .

