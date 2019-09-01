وطن النهار

قال رئيس مركز مبارك الكبير لتعليم وتدريب البولينغ طارق المرشد: «ان مركز البولينغ اقام البطولة الاسبوعية التي تقام يوم الثلاثاء من كل اسبوع خلال فترة العطلة الصيفية بمشاركة جميع الطلاب في بطولة لعبة البولينغ الاسبوعية، مشيرا الى ان مركز مبارك الكبير لتعليم وتدريب البولينغ يهدف الى جذب واستقطاب ابنائنا الطلبة للتدريبات اليومية على لعبة البولينغ لاستغلال اوقات فراغهم ومواهبهم في لعبة البولينغ. واوضح المرشد في تصريح صحافي ان فترة العمل في مركز مبارك الكبير لتعليم وتدريب البولينغ طوال الاسبوع عدا العطل الرسمية من الساعة 5 مساء الى الساعة 8 مساء ويستقبل جميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية من جميع مناطق الكويت مؤكدا ان الاشتراك في المركز مجاني لجميع ابنائنا الطلبة.

