وطن النهار

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، أن أمن المواطن على رأس أولويات المحافظة، مشددا على ضرورة توفير جميع السبل لتأمين مجالس العزاء في الحسينيات الموجودة بجميع مناطق المحافظة.

وأضاف أن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات اكملت الاستعدادات اللازمة لإقامة مجالس العزاء خلال شهر محرم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات التي يتطلبها زوار رواد الحسينيات.

وطالب الحمود الجميع التجاوب والالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على الأرواح والممتلكات، متمنيا من أصحاب الحسينيات ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات لتنفيذ جميع سبل الراحة والأمن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

في شأن اخر، أكد محافظ الفروانية حرص المحافظة على التواصل مع منطقة الفروانية التعليمية وجميع الجهات للتأكيد على اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بعام دراسي مكتمل دون أية معوقات.

وأوضح الحمود أن المحافظة بالتنسيق مع منطقة الفروانية التعليمية تسعي إلى تذليل جميع العقبات حتى يتسنى لها أداء رسالتها على الوجه الاكمل، وانتظام سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب والتلاميذ فى الحضور وتلقي المواد الدراسية والتأكد من توافر الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب.

وطالب جميع العاملين بالمنطقة التعليمية وأولياء الأمور والطلاب الجدد والقدامى الى الاستمرار في بذل الجهود والعطاء لكي يستمر النجاح وتتبوأ المنطقة مكانتها اللائقة التي تعكس جهود ابنائها على جميع المستويات، لاسيما تضافر الجهود من الجميع لتكون محافظة الفروانية الأفضل والأحسن بجميع المجالات.

ودعا الحمود جميع القطاعات المعنية في المحافظة المتمثلة في المرور والجمعيات التعاونية بالتعاون مع المنطقة التعليمية في تسهيل وتهيئة الأجواء الملائمة لطلاب المدارس فى جميع المواقع، متمنيا عاما دراسيا جديدا مملوءاً بالنشاط والحيوية.

