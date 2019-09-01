وطن النهار

دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الاختناقات بسبب الازدحام المروري التي تشهده البلاد خصوصاً مع عودة المصطافين واستقبال العام الدراسي الجديد.

وشدد المطر في تصريح صحافي على الاستعدادات المرورية المصاحبة لبداية العام الدراسي والخطط الأمنية الموضوعة بهذا الخصوص لتخفيف معاناة مرتادي المدارس من الازدحام والاختناقات المرورية واتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه المشكلة. وأكد ضرورة تأمين وتوفير التغطية المرورية وفرض السيطرة على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسـة والفرعية تجنباً للازدحام والاختناقات المرورية المتوقعة بالنظر لبداية العام الدراسي، لاسيما أن الكويت ستشهد ازدحاما مروريا غير مسبوق مع اختناقات مرورية تشكل هاجسا لدى المواطن والمقيم لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية.

وذكر المطر أن القضاء على الازدحام المروري مسؤولية كل مواطن ومقيم، وعلى الجميع مسؤولية التعاون للقضاء على الاختناقات المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد. مشيرا إلى ان المشكلة المرورية لن تنتهي ما لم يتم الاهتمام بالنقل الجماعي.

