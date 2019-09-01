وطن النهار

ايماناً من ديوان المحاسبة بضرورة التعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة من أجل تسريع اجراءات دراسة الموضوعات وتقليصاً للدورة المستندية، اجتمع الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالانابة والوكيل المساعد لقطاع الوزارات والادارات الحكومية سليمان البصيري بوكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري سهى أشكناني والوفد المرافق لهما لمناقشة المواضيع الخاصة بخطة الطوارئ لوزارة الأشغال العامة استعداداً لموسم الأمطار القادم لما لهذه الموضوعات من أهمية قصوى في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وقال الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالانابة والوكيل المساعد لقطاع الوزارات والادارات الحكومية سليمان البصيري إن الاجتماع ناقش الأوامر التغييرية المطلوبة على العقد (هـ ط/ 223) الخاص بانشاء وانجاز وصيانة الطريق الدائري 6.5 السريع بخصوص طلب الموافقة المسبقة على اصدار الأمر التغييري رقم (1) للعقد هـ ط/ 223 للحماية من تداعيات مشاكل السيول والأمطار بتنفيذ بحيرات تجمع مياه الأمطار على الدائري السابع بمنطقة التقاطع مع طريق كبد الصليبية.

وأضاف البصيري أن الاجتماع تطرق الى مناقشة العقد رقم هـ ط/238 والخاص بانشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء عبد الله والوفرة بخصوص طلب الموافقة المسبقة على اصدار أمر تغييري رقم (2) بشأن خطة الطوارئ لموسم الأمطار القادم.

من جهته قدم وكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي عرضاً مرئياً تضمن الحلول العاجلة للاستعداد لموسم الأمطار المطلوب تنفيذها بواسطة مقاولي العقدين رقمي 223، 238 لمنطقتي صباح الأحمد وغرب عبد الله المبارك.

وأشادت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري سهى أشكناني بجهود فريق ديوان المحاسبة وتعاونهم لانجاز ودراسة الموضوعات الخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار القادم، حيث اختتم الاجتماع بالاتفاق على النقاط الجوهرية التي طرحت في الاجتماع على أن تزود الجهة ديوان المحاسبة بالرد على استفساراته كتابةً مع تزويده بالمستندات المؤيدة حتى تستكمل الدراسة الفنية.

ومثل الديوان في الاجتماع كل من مراقب خدمة المجتمع محمد العتيبي، رئيس فريق الأشغال العامة علي غلوم، كبير مهندسين رشيد عبد السلام، كبير مهندسين ابتسام الرفاعي، مهندس اختصاصي رئيسي حصة بوزبر، مهندس اختصاصي رئيسي بدر الفضلي، مدقق أول هند البلوشي، ومدقق مساعد سهام المطيري.

