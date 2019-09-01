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المواصلات: استقبال اقتراحات الموظفين لتحسين بيئة العمل


كشفت وزارة المواصلات عن استقبال الموظفين من جميع قطاعات الوزارة لتقديم الاقتراحات التي تسهم بتحسين بيئة العمل، وذلك انطلاقاً من خطة الوزارة التي أقرت أخيراً، بالاضافة الى استقبال الشكاوى الخاصة بالموظفين أيضاً.
وأوضحت مديرة ادارة المكتب الفني التابع لمكتب وكيل الوزارة عبير الشريدة انه بناءً على تعليمات وكيلة الوزارة م.خلود الشهاب التي وجهت ادارة المكتب الفني التابعة لمكتب وكيل الوزارة انه اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء سوف تقوم باستقبال الموظفين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في مبنى رقم 1 الدور 1 بالشويخ. وأعربت الشريدة عن شكرها لوكيلة الوزارة على هذه الثقة المتمثلة بقيام المكتب الفني باستقبال الاقتراحات والشكاوى ومن ثم اعدادها ورفعها مباشرة الى وكيلة الوزارة.


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