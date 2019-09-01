وطن النهار

دعت سفارة الكويت بواشنطن الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في ولاية فلوريدا وجميع ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة المحتمل تعرضها للاعصار (دوريان) الى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم. وحثت السفارة في بيان لـ (كونا) المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق الساحلية الواقعة ضمن مسار الاعصار على مغادرة تلك المناطق دون الانتظار في حال عدم وجود ضرورة لبقائهم فيها. كما اكدت ضرورة اتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأميركية المعنية لمواجهة هذه العواصف وتأمين سلامتهم.

وفي هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على التواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذه الأحوال الجوية.

على الأرقام الهاتفية التالية: رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن: (0012022620758).

رقم طوارئ القنصلية العامة للكويت في نيويورك: (0019172426688).

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن (0012023642104).

