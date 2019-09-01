وطن النهار

ناشد عضو المجلس البلدي م. حمود عقلة العنزي وزير الاعلام وزير الشباب محمد الجبري تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في الكويت تتولى حصر اعدادها وترفع مستوى الامكانيات في مواجهتها تضم هيئة الزراعة وبلدية الكويت ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء وجهات اخرى.

وقال العنزي في تصريح صحافي ان الكلاب الضالة تزايد عددها بشكل كبير بسبب ضعف امكانيات المكافحة وقلة الوعي في التعامل معها حيث يقوم بعض العاملين بالمسالخ وكثير من المطاعم باطعامها اما عن قصد او عن طريق عدم تغطية نفايات اللحوم او الأطعمة بأحكام. وأشار الى انه يتلقى كثيراً من الشكاوى بشكل يومي واستغاثات من مواطنين بسبب اكتساح الكلاب الضالة لمناطقهم باعداد كبيرة كما شهدت الكويت حالات كثيرة لهجوم كلاب مسعورة على أطفال وعلى مواطنين.

وطالب العنزي دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي وحصر اعدادها بشكل دوري ومتابعة تزايدها او تناقصها كما طالب برفع امكانيات فرق المكافحة من حيث زيادة القدرة الاستيعابية لها في صيدها او ايواءها كما يجب اجراء فحوصات على هذه الكلاب الضالة لمعرفة مدى خطورة الأمراض التي تحملها.

