وطن النهار

وصلت الى مطار الخرطوم أول من أمس الجمعة أول طائرة اغاثة من الجسر الجوي الكويتي لنقل مساعدات انسانية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمتضرري السيول والأمطار التي ضربت السودان أخيرا. وقال سفير الكويت لدى السودان بسام القبندي في تصريح لـ (كونا) ان الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الاغاثية العاجلة لمتضرري السيول والأمطار مبينا أن طائرة ثانية ستصل ايضا الى الخرطوم غدا الاثنين.

واضاف ان الجهود الكويتية لمساعدة شعب السودان تأتي بتوجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائد العمل الانساني) في مد يد العون وتخفيف المعاناة مشيرا الى ان جمعية الهلال الاحمر السوداني ستنقل المساعدات عبر المطار وستقوم بايصالها الى المنكوبين في السودان.

وذكر القبندي ان الكويت على عادتها من أولى الدول المبادرة بالتفاعل والاستجابة الفورية لنداءات حكومة السودان والهيئات ومنظمات الاغاثة الدولية لتقديم مساعدات عاجلة الى متضرري الفيضانات من اجل تخفيف وطأة معاناتهم.

واعتبر ان الجهود الكويتية ودعمها الانساني يعكسان «متانة العلاقات العريقة» التي تربط البلدين ويؤكدان حرص الكويت على أداء الواجب الانساني.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) ان الكويت لم تتوان يوما عن مساعدة المنكوبين واغاثة المحتاجين في السودان والتخفيف من معاناتهم انطلاقا من الواجب الأخلاقي والانساني.

وأكد سعي الجمعية من خلال المبادرات والجهود الى دعم المتضررين وضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان مشددا على وقوف الكويت الى جانب الشعب السوداني في أزمته الانسانية ورفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف آلام ضحايا السيول والفيضانات.

وأوضح الساير أن الفريق الميداني للجمعية يعمل الى جانب الهلال الاحمر السوداني على توزيع المساعدات الاغاثية والاطلاع على احتياجات الأهالي المنكوبين من أجل توفير رعاية أكبر لهم والحد من وطأة المعاناة وتحسين الانسانية.

على صعيد متصل أعرب الامين العام لجمعية الهلال الاحمر السوداني عثمان جعفر عن تقديره لما تقدمه الكويت من عون ومساعدات عبر العديد من الهيئات والمؤسسات الانسانية والخيرية وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

واشاد بجهود الهلال الأحمر الكويتي على ما يقدمه من دعم مستمر في جميع المناسبات مثمنا الدور والمبادرة الكويتية الداعمة للسودان.

