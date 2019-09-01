وطن النهار

أشاد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان بدور جمعية الهلال الاحمر الكويتي وجهودها المتميزة في اغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في شتى دول العالم. وقال سيلفرمان لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير ان الجمعية اسهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة في ابراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.

واضاف انه اطلع على حجم البرنامج الانساني الذي تنفذه الجمعية حاليا في مختلف الدول ومنها العراق واليمن والصومال واندونيسيا والفلبين واغاثة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان لمساندة وتحسين أوضاعهم الانسانية.

وذكر سيلفرمان أنه بحث مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الانساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين مثنيا على جهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لخدمة الكويت من خلال تقديم المساعدات الانسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.

