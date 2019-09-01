إيمانيات

قد يعتقد البعض أنّ اعتبار رأس السنة الهجرية عيداً، قد يصطدم بمناسبة عاشوراء، باعتبار أنّ رأس السنة إذا اعتُبر عيداً، فكأنّه يوم فرح، بينما تمثّل بداية عاشوراء يوم حزن. وإنّ اعتبار رأس السنة الهجرية عيداً، هذا ليس تقليداً إسلامياً، لأنّه في الإسلام، العيد الشرعي الذي يحرّم فيه الصوم وتجب فيه بعض الأعمال أو تستحبّ، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وليست هناك أعياد بالمعنى الشرعي في كلّ ما تعارف عليه الناس من أعياد، حتى مولد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو اليوم الذي أشرقت فيه الدُّنيا بنوره، ليس عيداً إسلامياً بالمعنى الشرعي، بل هو مناسبة نحتفل بها، ولكن ليست عيداً بالمعنى الشرعي للعيد.

وعلى ضوء هذا، فرأس السنة الهجرية ليس عيداً إسلامياً بالمعنى الشرعي للعيد، ولكنّه مناسبة توحي بالمسلمين بالكثير من المشاعر والأحاسيس والأفراح، لأنّ رأس السنة الهجرية تشير إلى هجرة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن معه من المسلمين، ليؤسّسوا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ولتبدأ عملية التحدّي للشرك والكفر.. فهي مناسبة تستحقّ منّا أن نحتفل بها احتفالاً إسلامياً، بحيث نتمثَّل في رأس السنة كلّ هذه السنين التي قطعها المسلمون منذ أن عاش الإسلام حركته في الهجرة وحتى الآن، ولنتصوّر أنّنا جزء من المسيرة الإسلامية، فالذين سبقونا صنعوا قسماً من تاريخ الإسلام، سواء كان سلبياً أو إيجابياً. ونحن مسؤوليتنا عندما تأتي كلّ سنة هجريّة جديدة، أن نصنع تاريخ الإسلام بجهدنا، وبحسب مسؤولياتنا وإمكاناتنا، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة/ 134).

وقد يقول بعض الناس، إنّ الهجرة لم تقع في أوّل محرّم، ولكنّها وقعت على الأغلب في ربيع الأوّل، فلماذا نحتفل بالهجرة في أوّل محرّم؟ واقعاً، نحن نحتفل في أوّل محرّم برأس السنة الهجرية، وقد كان من عادة العرب في ذلك الحين، أنّهم يعتبرون أوّل السنة أوّل محرّم، ولكنّهم اختاروا تاريخ الهجرة عنواناً للتاريخ. ولذلك، نحن عندما نتصوّر رأس السنة الهجرية، فنحن نتصوّر التاريخ الإسلامي الذي بدأ من الهجرة، ونتصوّر معه تأثير الهجرة في واقع الإسلام في حركته. ولذلك، نحن نفرح بالهجرة، ونفرح بانتصارات المسلمين عندما نجد هناك انتصاراً في هذه السنة وفي تلك السنة، لأنّ هناك فرقاً بين فرح العبث وبين فرح الرسالة، فالفرح بالرسالة والفرح بالرسول والفرح بالإسلام، يجعلنا نلتقي بفرحنا بالحسين (عليه السلام).

نحن نفرح بالحسين كما نبكي في مأساته، لأنّ الحسين علّمنا أنّه كان يعيش الفرح في قلب المأساة، فنحن نقرأ في سيرة الحسين (عليه السلام) في عاشوراء، أنّه عندما تلقّى دم ولده عبدالله الرضيع، وقد اعتنقه، وكان يرفرف على صدره كالطير المذبوح، كما تقول كُتُب السيرة، كان الحسين (عليه السلام) في أقصى حالات الألم. إنّه أقصى من الألم الذي واجهه عندما سقط عليّ الأكبر، وعندما سقط القاسم وأبو الفضل العباس، لأنّه عاش مأساة الطفولة البريئة التي تعتنقه وتضمّه وترفرف على صدره.. إنّها مأساة فوق المأساة. ولكنّ الحسين ماذا قال؟ هل بكى؟ رمى بدم ولده نحو السماء وقال: «هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله». فمادام الله يراني وأنا أعيش المأساة وأضحّي في سبيله، فليُقتل طفلي وأولادي، فلا مشكلة عندي طالما الله يراني.. وهكذا، كان الحسين (عليه السلام) رسالياً في حركته، كانت المأساة في قلب الرسالة، وكان الفرح في قلب المأساة. نعم، هناك حبّ يعيشه الإنسان في مشاعره، وهناك فرح يعيشه الإنسان في عقله وفي أهدافه في الحياة.

لذلك، علينا أن لا نعتبر أنّ الاحتفال برأس السنة الهجرية موجّهاً ضدّ عاشوراء، بل يمكننا أن نحتفل برأس السنة الهجرية احتفالاً يخلو من أيّ مظهر من مظاهر الفرح العبثي الذي يتمثّل في اللهو وما إلى ذلك، وأن نعيش أيضاً الحزن القلبي في عاشوراء. علينا أن نعتبر أنّ رأس السنة الهجرية في معناها الإسلامي الحركي، مناسبة إسلامية لكلّ المسلمين، ولنعتبر عاشوراء مناسبة إسلامية لكلّ المسلمين، لأنّ دين جدّه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو دين المسلمين جميعاً، ولأنّ إصلاح الدِّين هو هدف المسلمين جميعاً، ولأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التشريع الذين يؤمن به المسلمون جميعاً، لأنّه خطّ القرآن وعنوان القرآن.. وهكذا، عندما طرح الحسين قضية العزّ والذلّ، فإنّه طرح عنواناً قرآنياً، عندما يقول الله: (وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8)، والحسين ركّز على هذ العنوان عندما قال: «ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة! يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون»، كأنه يشير إلى هذه الآية.

