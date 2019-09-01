إيمانيات

إنّ الشعائر الحسينية هي إحدى شعائر الله التي يجب أن يعظّمها المسلمون، وذلك لأنّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر الإسلام، ومنه تستمد معينها، وعلى أساسه يقوم بناؤها، ولعلّ هذا هو سرّ التأكيد المتواصل من قبل أهل بيت النبوة (عليهم السلام) في إحياء ذكرى أحداث الطف. إنّها مجالس ذكر لله تعالى، كما يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «أتجلسون وتتحدّثون؟ قال: نعم، فقال (عليه السلام): أما إنّي أحبّ تلك المجالس، فاحيوا أمرنا، فإنّ مَن جلس مجلساً يحي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». نعم، إنّ إقامة الشعائر الحسينية تكشف عن أهميّة الإسلام، وقيمته في حياة البشرية، وإنّه فوق كلّ الاعتبارات المادّية والمعنوية.

والشعائر الحسينية هي مظهر اجتماعي من مظاهر وحدة الأُمّة بطوائفها الدينية وتياراتها السياسية المختلفة، كما يعكس عمق العلاقة بين مذاهبنا في تظاهرة سلمية لتأكيد وحدتنا الإسلامية. كما وأصبحت المآتم والمنتديات الحسينية إحدى مظاهر الوحدة الإسلامية والاجتماع السياسي، ومراكز قوى روحية لتعبئة الأُمّة فكرياً ونفسياً. وهناك وسائل عدّة يمكن تحقيقها بالإرادة الجماعية، وهي تختلف طبعاً من مجتمع لآخر ووسائل تنويع الفعاليات الحسينية عديدة ومتنوّعة مثل لبس السواد، وإعلان الحداد العام ومظاهر الحزن، وطبع النشرات وتوزيع الكُتُب، وبث الثقافة الحسينية عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية باللغات العالمية المختلفة، وإقامة منتديات ثقافية حسينية... إلخ.

إنّ إحياء هذه الذكرى تكشف باستمرار عن المنهج الذي انتجته أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في حماية الإسلام، ونشر مبادئه، وتحقيق أهدافه، وهو منهج يتسم بالتخطيط الواعي الهادف كما يتسم بالتضحية والفداء.

تلك المجالس توضح أنّ الصراع الذي دار بين أئمّة الهدى (عليهم السلام) وبين خصومهم ليس صراعاً شخصياً ذاتياً وإنّما هو صراع بين اتجاهين مبدئيين عقائديين، إنّه صراع بين الإيمان الواضح الصريح وبين الإسلام المبطن بالشِّرك.

إنّ استعراض أحداث الطف وترديد شعاراتها، وبيان سلوك قادتها في مختلف حالاتهم يتضمّن إدانة صريحة لكلّ نظام مخالف لشرعة الله تعالى. وبهذا أصبحت مجالس العزاء الحسيني الواعية مدارسة تبعث حسّ البطولة والشجاعة وتذكي روح الحماس في النفوس، وتصعد فيها روح التطلّع للشهادة، وحبّ الموت في سبيل الله تعالى، وبهذا تبعث الشعور بالمسؤولية إزاء كلّ الأوضاع المنافية لأحكام الله تعالى.

إنّ المجالس الحسينية الواعية تبعث روح التغير وروح الإصلاح في نفوس مستمعيه، وهو ما أشار إليه الإمام الحسين (عليه السلام): «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدي (صلى الله عليه وآله وسلم)». وكما خرج الحسين (عليه السلام) لأجل الإصلاح، لابدّ أن تكون المجالس المعقودة باسمه مجالس الإصلاح، لتغيير الواقع الفاسد إلى واقع سليم، وهذا الهدف هدف أساسي ومركزي.

إنّ مجالس الإمام الحسين (عليه السلام) لابدّ أن تعمّق روح الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى في نفوس الحاضرين، ولقد كان الحسين (عليه السلام) يهدف إلى تحقيق ذلك منذ الساعات الأُولى في انطلاقه وقبل وصوله كربلاء، فعندما خطب في جيش الحر، قال بعد الحمد لله، والثناء عليه: «أيّها الناس إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم، والعدوان فلم يغير عليه بفعل، ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله..».

بهذه الكلمات الملتهبة استطاع الحسين (عليه السلام) أن يلهب المشاعر، ويصعد الحماس الثوري في نفوس أصحابه، ويعمّق في نفوسهم الشعور بالمسؤولية، وما لم تكن مجالسه كذلك فليس لها بالحسين (عليه السلام) أي مساس. فلهذه المجالس عمق في تاريخ البشرية فما ذُكر الحسين (عليه السلام) في محفل نبيّ، ولا وليّ، ولا وصيّ، ولا عبد صالح، ولا إنسان ذي فطرة سليمة إلّا وأبكاه وأثار أشجانه كما ثارت أشجان جده وأبيه وأُمّه وأخيه، وهو بعده حيّاً بينهم، ولا غرابة في ذلك فهو (عليه السلام) عِبرة وعَبرة لكلّ مؤمن، بل لكلّ إنسان.

