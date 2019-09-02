مال وأعمال

ارتفعت حصيلة التداولات النشطة لبورصة الكويت بنهاية 8 أشهر الأولى من العام الحالي 2019 بواقع 1221 حساباً من مستوى 14558 نشطاً إلى 15779 حساباً بنهاية أغسطس ، في إشارة إلى زيادة الاقبال من قبل المتداولين الراغبين للعمل في البورصة.

وفيما مثلت الحسابات النشطة 4 في المئة من إجمالي حسابات السوق بنهاية أغسطس 2019 ، ماتزال الحسابات الخاملة سيدة الموقف بنسبة قدرها 96 في المئة وبواقع 375.7 ألف حساب خامل بنهاية أغسطس.

وفيما استحوذت تداولات الكويتي وفقاً لمعيار الجنسية على 91.2 في المئة من إجمالي الحسابات الخاملة ، استحوذت تداولات الخليجي على 1 في المئة واستحوذت تداولات أخرى على 2 في المئة من إجمالي التداولات.

ووفق الأرقام الصادرة عن بورصة الكويت ، فقد بلغ حجم تداولات البورصة خلال شهر أغسطس 490 مليون دينار، حيث شهدت تداولات الأجانب حوالي 39 مليون دينار لتداولات «أخرى» وحوالي 783.5 ألف صافي تداولات «خليجي» فيما بلغت تداولات الكويتي حوالي 40 مليون دينار.

وفي سياق متصل، ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام تعاملات أولى جلسات سبتمبر ، وسط تحسن ملحوظ بأسهم السوق الأول وصعود طفيف بمستويات التداول. وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً عند الإغلاق بنسبة 0.68 في المئة عند القطة 6571.97 رابحاً 44.16 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنحو طفيف نسبته 0.01 في المئة، ليرتفع المؤشر العام للبورص في المُجمل بواقع 0.5 في المئة عند مستوى 5971.06 نقطة رابحاً قرابة 30 نقطة. وشهدت سيولة البورصة تحسناً بنحو طفيف لترتفع 4.3 في المئة لتصل إلى 21.27 مليون دينار مقابل 20.39 مليون دينار . كما ارتفعت أحجام التداول 11.1 في المئة لتصل بنهاية اليوم إلى 121.73 مليون سهم مقارنة مع 109.57 ملايين سهم بالجلسة السابقة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الاتصالات بنسبة 0.96 في المئة، يليه البنوك بنحو 0.55 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بمعدل 1 في المئة.

