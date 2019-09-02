مال وأعمال

اعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن انه بالاشارة الى الحكم النهائي رقم 8326/ لسنة 2013 في الدعوى المقامة من الشركة الكويتية للاستثمار بصفتها مدير صندوق الهلال الاسلامي بالزام شركة المدار للتمويل والاستثمار بتأدية مبلغ وقدره 4?888?800 دينار لصندوق الهلال الاسلامي، فقد قامت شركة المدار للتمويل والاستثمار بسداد المتبقي من اجمالي المديونية لادارة التنفيذ وعليه تم الانتهاء من تحصيل كامل المديونية لصالح الصندوق، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانبنا لتحصيل القيمة من وزارة العدل. وعن الاثر المالي للتطور الحاصل قالت الشركة في بيانها على موقع البورصة انه سيتم تسجيل ارباح نحو 990 الف دينار بالقوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث 2019.

