مال وأعمال

اعلن البنك الاهلي المتحد انه بالاشارة الى افصاحاتنا السابقة بشأن دراسات الفحص النافي للجهالة المالية والقانونية التي يجريها كل من بيت التمويل الكويتي ش. م. ك. ع (بيتك) والبنك الاهلي المتحد ش. م. ب (الاهلي المتحد) على الآخر فيما يخص عرض الاستحواذ المحتمل من قبل بيتك، نود ان نحيطكم علما بان المستشارين المتخصصين المعينين من قبل الاهلي المتحد قد استكملوا اعداد دراسات الفحص النافي للجهالة على بيتك، وبأنه قد تم رفع تقاريرهم لمجلس ادارة الاهلي المتحد للنظر والتقييم.

سيقوم الاهلي المتحد بالافصاح فورا وتباعا عن اية تطورات بخصوص هذا الموضوع، حرصا على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاما بالقانون واللوائح المنظمة لذلك.

