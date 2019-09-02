مال وأعمال

فيما التزمت الكويت بأسعار البنزين والديزل لديها دون تغيير ، خفضت الإمارات وقطر وسلطنة عمان أسعار الوقود والتي سيتم تطبيقها خلال سبتمبر الحالي وذلك على وقع الأسعار العالمية للنفط والتي سجلت تراجعا الشهر الماضي يتجاوز الـ 7 في المئة ليصل خام برنت الى مستوى 60.43 دولارا للبرميل. فإن أسعار البنزين في الإمارات ستشهد تراجعا، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 2.28 درهم بعد أن كان 2.37 درهم في أغسطس الماضي. كما سيتراجع سعر البنزين العادي إلى سعر 2.16 درهم (0.58 دولار) بعد أن كان 2.26 درهم. وستنخفض أسعار الديزل من 2.42 درهم إلى سعر 2.38 درهم في أغسطس الماضي.

وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي ما يعرف بسياسة التحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 في المئة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم. وهذه الآلية تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة.

