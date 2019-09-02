مال وأعمال

تستعد الصين لمنافسة «فيسبوك» من خلال إطلاق عملتها الرقمية هذا الخريف، بحيث إنها ستكون أول عملة رقمية في العالم مدعومة من الحكومة، مما يجعلها منافساً مباشراً لعملة ليبرا (Libra) الرقمية الخاصة بـ«فيسبوك». وتحدث العديد من مسؤولي البنك المركزي علانية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الحاجة إلى إطلاق الصين لعملتها الرقمية بعد أن كشفت «فيسبوك» عن خططها لعملة ليبرا. ويبدو أن بنك الشعب الصيني (PBOC)، وهو البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية للصين، يحقق تقدماً سريعاً قبل الإطلاق المتوقع. وذكرت التقارير أن البنك المركزي الصيني يمكن أن يطلق العملة الرقمية في أقرب وقت ممكن في شهر نوفمبر، لتحل محل اليوان الصيني المادي المتداول حالياً ولتواجه الهيمنة الحالية للدولار الأميركي. ومن المتوقع أن يوزع البنك المركزي الصيني عملته الرقمية من خلال البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، إلى جانب أنظمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول (Alipay) و(WeChat Pay)، وكذلك UnionPay، مزود بطاقات الائتمان المدعوم من الدولة.

