مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار 1052 ترخيصا لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة في أغسطس الماضي. وقالت «التجارة» إنها أصدرت تراخيص لـ7 شركات حرة متناهية الصغر و 32 للمركبات المتنقلة و1013 لشركات الأشخاص. وأوضحت أنها اعتمدت 26 طلبا من طلبات تأسيس الشركات و التراخيص الحرة متناهية الصغر ، فيما رفضت 45، مبينة أنه جار تأسيس 17 ، وتم تأسيس 9، لافتة إلى إصدار تراخيص لـ 7 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 17 طلبا للترخيص، جرى إصدار 7 تراخيص منها وجار إصدار 10 أخرى.

وعن المركبات المتنقلة، أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في أغسطس الماضي بلغ 331 طلبا، اعتمدت منها 235 ورفضت 84.

