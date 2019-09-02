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«التجارة» : إصدار 1052 ترخيصاً في أغسطس الماضي


أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدار 1052 ترخيصا لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة في أغسطس الماضي. وقالت «التجارة» إنها أصدرت تراخيص لـ7 شركات حرة متناهية الصغر و 32 للمركبات المتنقلة و1013 لشركات الأشخاص. وأوضحت أنها اعتمدت 26 طلبا من طلبات تأسيس الشركات و التراخيص الحرة متناهية الصغر ، فيما رفضت 45، مبينة أنه جار تأسيس 17 ، وتم تأسيس 9، لافتة إلى إصدار تراخيص لـ 7 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 17 طلبا للترخيص، جرى إصدار 7 تراخيص منها وجار إصدار 10 أخرى.
وعن المركبات المتنقلة، أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في أغسطس الماضي بلغ 331 طلبا، اعتمدت منها 235 ورفضت 84.


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