مال وأعمال

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن صدور قرار المحكمة بإلزام الولايات المتحدة الأميركية، من خلال وكالة الدفاع والإمداد اللوجيستية بتنفيذ شركة تابعة لـ «الرابطة» عقد المورد الرئيسي مع «الدفاع الأميركية».

وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة إن قرار المحكمة جاء بالرد على الاعتراض المُقدم بخصوص تنفيذ عقد المورد الرئيس.

وأوضحت المحكمة أن «الدفاع الأميركية» وضباطها ووكلاءها وموظفيها، مقيدون بموجبه وبشكل دائم من الاستمرار في الأنشطة الانتقالية والحصول على الخدمات من شركة «كي جي إل للخدمات الغذائية» التابعة لـ «الرابطة» بموجب عقد المورد الرئيس المُبرم معها.

وتابع قرار المحكمة: باستثناء مدى الحاجة إلى مثل هذه الأنشطة بموجب عقد انتقالي (مؤقت) أو أي حل آخر مُصمم لضمان استمرار توافر الإمدادت أو الخدمات المنصوص عليها في العقد. وقالت «الرابطة» في البيان، إن الأثر المالي للتطور الحاصل في النزاع يتعذر قياسه في الوقت الراهن.

