مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن ترسية عقد على إحدى شركاتها التابعة بنسبة 50.69 في المئة، من الشركة الكويتية لنفط الخليج بقيمة 7.634 ملايين دينار. وبحسب بيان الشركة للبورصة فإن العقد مدته 5 سنوات، ويختص بتقديم خدمات الصيانة الميكانيكية والتابع للعمليات المشتركة بالوفرة - الشركة الكويتية لنفط الخليج. وتوقعت «الامتياز» أن تُحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2 إلى 4 في المئة من قيمة العقد، موضحة بأن هذه النسبة مُتغيرة وفقاً لمراحل سير المشروع ومدة التنفيذ. وقالت «الامتياز» في البيان إن حصتها من الأرباح ستكون بحسب نسبة ملكيتها في الشركة التابعة البالغة 50.69 في المئة، وتُحتسب من صافي الربح وفقاً لنسبة الإنجاز المُقدر.

