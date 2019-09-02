مال وأعمال

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ (أو.تي.سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي انخفاض قيمة التداولات بتداول 8?9 ملايين سهم بقيمة 73?6 ألف دينار كويتي (نحو 250?2 ألف دولار) تمت عبر 34 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء ايجابيا إذ بلغ حجم التداولات 5?2 ملايين سهم بقيمة 25?9 ألف دينار (نحو 88?06 ألف دولار) تمت عبر 24 صفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 3?7 ملايين سهم بقيمة نحو 47?6 ألف دينار (نحو 161?8 ألف دولار) تمت عبر 10 صفقات.