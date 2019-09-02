مال وأعمال

ذكر تقرير شركة كامكو للاستثمار ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بشكل أشد نسبياً نتيجة للعوامل الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط. وسجلت السعودية أسوأ أداء شهري، حيث انخفض مؤشر السوق بنسبة 8.2 في المئة تبعه مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع بنسبة 5.5 في المئة بعد تسجيله أفضل أداء شهري خلال الشهر السابق. وأدت التراجعات الشهرية إلى تقليص مكاسب السوق السعودي منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه إلى 2.5 في المئة بنهاية أغسطس 2019 بينما بلغ معدل نمو سوق دبي المالي 9.0 في المئة. هذا وما تزال بورصة الكويت الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث حققت نمواً بنسبة 19.0 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه على الرغم من تراجعها بنسبة 2.9 في المئة خلال الشهر. أما على الصعيد القطاعي، فقد شهدت جميع القطاعات الخليجية الكبرى، بما في ذلك العقارات والبنوك والمواد الأساسية والاتصالات، تراجعاً احادي الرقم خلال أغسطس 2019 قابله جزئياً نمو قطاعات المرافق العامة والأغذية والسلع الاستهلاكية.

وارتفعت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية خلال الشهر على الرغم من عطلة عيد الأضحى المبارك. وبلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر 25.9 مليار دولار في أغسطس 2019 بنمو بلغت نسبته 6.5 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. وتزايدت أنشطة التداول في السعودية بنسبة 21 في المئة بما دفع تداولات الأسواق الخليجية نحو الارتفاع.

أما عن الاسواق العالمية فقد شهدت أداءً مضطرباً خلال شهر أغسطس في ظل تقلبات حادة أدت إلى تسجيل جميع الأسواق المالية الرئيسة تقريباً لنتائج سلبية. حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي الأوسع نطاقًا بنسبة 2.2 في المئة تقريباً خلال الشهر وتعرض لأعلى نسبة تراجع متأثراً بصفة خاصة بالإداء الضعيف للأسواق الناشئة التي تراجع مؤشرها بأكثر من 5 في المئة. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول للحرب التجارية العالقة بين الولايات المتحدة والصين والتي أسهم في تعزيزها حالة الارتباك الناتجة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي مازالت تلقي بظلالها على الأسواق عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك النفط الذي انخفض بنسبة 8.1 في المئة خلال الشهر.

وبدأ الشهر بقيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وانتهى باتخاذ الصين لخطوات مضادة بفرضها رسوم جمركية من جانبها على السلع الأميركية. وأثر الارتباك حول الحرب التجارية على معدلات النمو الاقتصادي وكذلك على النشاط الصناعي في جميع الدول. من جهة أخرى، استمر الارتباك حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال الشهر، وفي أحدث خطوة، طلب رئيس الوزراء البريطاني تعليق عمل البرلمان قبل الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

السوق الكويتي

وقد تراجعت مؤشرات بورصة الكويت الثلاث بمعدل أحادي الرقم في أغسطس 2019 بصدارة أسهم الشركات الكبرى. وقد انعكس ذلك في تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.2 في المئة حيث تراجعت جميع مكونات المؤشر خلال الشهر. إلا انه على الرغم من ذلك التراجع الشهري، مازالت بورصة الكويت أفضل الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه بنمو المؤشر العام بنسبة 17 في المئة ونمو مؤشر السوق الأول بنسبة 23.9 في المئة وبالنسبة للأداء القطاعي لهذا الشهر شهدت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى أعلى نسبة تراجع خلال الشهر. وشهد مؤشر المواد الأساسية انخفاضاً حاداً بنسبة 6.6 في المئة على خلفية تراجع سعر سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بنسبة 10.7 في المئة و4.2 في المئة، على التوالي.

وتراجعت أسهم الشركتين بعد أن أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات، التي تسهم بها كلتا الشركتين، عن انخفاض بنسبة 71 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام 2019. وشهد قطاع البتروكيماويات تراجع أرباحه المسجلة في الربع الثاني من العام 2019 على خلفية انخفاض أسعار المواد الكيميائية والأوضاع القاتمة للاقتصاد العالمي.

وتصدر سهم شركة عمار للتمويل والإجارة قائمة الأسهم الرابحة بنمو بلغت نسبته 50.4 في المئة وجاء سهم شركة آن ديجيتال ثانياً بنمو بلغت نسبته 25.4 في المئة، وتبعه سهم شركة أصول للاستثمار بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 22.8 في المئة.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، تصدر سهم شركة المتكاملة القابضة قائمة أكثر الأسهم تراجعاً بفقده نسبة 28.4 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2019. وشهدت أنشطة التداول تراجعاً حاداً خلال الشهر على خلفية عطلة العيد. حيث انخفضت قيمة التداولات الشهرية إلى 490 مليون دينار ، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 45 في المئة وصولاً إلى 2.6 مليار سهم. واحتل سهم بيت التمويل الكويتي قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة التداولات والتي بلغت 78.8 مليون دينار ، تبعه كلا من زين وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 50.7 مليون دينار و40.9 مليون دينار ، على التوالي.

أسوأ أداء شهري للسوق السعودي

سجلت السعودية أسوأ أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2019، حيث انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.2 في المئة وبلغ أدنى مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر. وقد لوحظ هذا الانخفاض بصفة خاصة خلال النصف الثاني من الشهر في ظل الأداء السلبي لقطاع البنوك. وانهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) تداولات الشهر فوق الحاجز النفسي الهام البالغ 8 ألاف نقطة وأغلق عند مستوى 8,019.77 نقطة ليصل بذلك نمو المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 2.5 في المئة مقابل تسجيله لنمو ثنائي الرقم بنهاية الشهر الماضي. وجاء تراجع السوق على الرغم من بدء المرحلة الثانية لانضمام السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 28 أغسطس 2019 ما أدى إلى رفع وزن السوق السعودي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى 2.8 في المئة. أما بالنسبة لأنشطة التداول الأسبوعية وفقاً لجنسية المتداولين، كان المستثمرون السعوديون ومستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بائعين صافيين خلال النصف الأول من الشهر حيث قاموا بجني الأرباح مع ارتفاع التقييمات نسبياً. من جهة أخرى، كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين على خليفة انضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. إلا انه على الرغم من ذلك، أسهمت بعض العوامل من ضمنها تراجع ثقة المستثمرين بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي والقضايا الجيوسياسية الإقليمية أيضاً في تراجع السوق خلال الشهر.

