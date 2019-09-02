مال وأعمال

اشار التقرير الى ان المؤشر العام لبورصة البحرين يظل من أفضل المؤشرات أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية العام حتى أغسطس 2019 (+14.6 في المئة)، كما كان تراجع المؤشر أقل من اقرانه من المؤشرات الخليجية الأخرى بفقده نسبة 0.9 في المئة فقط من قيمته في أغسطس 2019. وكان الأداء القطاعي مختلطا ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة. وأظهرت مجموعة القطاعات المالية اتجاهات متراجعة، حيث فقد مؤشر قطاع الاستثمار ما نسبته 1.6 في المئة من قيمته على أساس شهري، في حين تراجعت أسهم البنوك والتأمين بنسبة 1.2 في المئة و 0.7 في المئة، على التوالي. وكان مؤشر قطاع الصناعة الأفضل أداءً وذلك على الرغم من تحقيقه لمكاسب هامشية بلغت 0.9 في المئة على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع الخدمات (+0.3 في المئة) والفنادق والسياحة (+0.2 في المئة).

