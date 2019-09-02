loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بورصة البحرين أفضل المؤشرات أداءً


اشار التقرير الى ان المؤشر العام لبورصة البحرين يظل من أفضل المؤشرات أداءً على مستوى المنطقة منذ بداية العام حتى أغسطس 2019 (+14.6 في المئة)، كما كان تراجع المؤشر أقل من اقرانه من المؤشرات الخليجية الأخرى بفقده نسبة 0.9 في المئة فقط من قيمته في أغسطس 2019. وكان الأداء القطاعي مختلطا ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة. وأظهرت مجموعة القطاعات المالية اتجاهات متراجعة، حيث فقد مؤشر قطاع الاستثمار ما نسبته 1.6 في المئة من قيمته على أساس شهري، في حين تراجعت أسهم البنوك والتأمين بنسبة 1.2 في المئة و 0.7 في المئة، على التوالي. وكان مؤشر قطاع الصناعة الأفضل أداءً وذلك على الرغم من تحقيقه لمكاسب هامشية بلغت 0.9 في المئة على أساس شهري، تبعه مؤشر قطاع الخدمات (+0.3 في المئة) والفنادق والسياحة (+0.2 في المئة).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة