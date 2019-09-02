مال وأعمال

حقق سوق عمان أفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس 2019، وكانت البورصة الوحيدة التي حققت عائدات إيجابية خلال الشهر. حيث شهد مؤشر سوق مسقط 30 مكاسب شهرية للمرة الأولى خلال أحد عشر شهرا منذ أكتوبر 2018 وانهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 4,004.9 نقطة مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.5 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تخطى المؤشر حاجز 4000 نقطة الهام لأول مرة منذ خمسة أشهر على خلفية مكاسب الأسهم الكبرى. إلا ان سوق مسقط للأوراق المالية مايزال الأسوأ أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه بخسائر بلغت نسبتها -7.4 في المئة نتيجة لسلسلة التراجعات المتتالية منذ بداية العام.

