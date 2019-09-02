مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى الدولار شهد انتعاشا خلال هذا الأسبوع على أمل عودة الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع التجاري القائم بين الجهتين والمتعلق بالرسوم الجمركية. وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين قائلاً «هذه هي المرة الأولى التي أراهم يرغبون فعلا في إبرام صفقة، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية جدا». وجاء ذلك التعليق في أعقاب تعليقات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه الذي تحدث بلهجة تصالحية قائلاً إن «الصين تعارض بشدة تصعيد الحرب التجارية، وإن تصعيد النزاع ليس في صالح الصين والولايات المتحدة، كما أنه ليس جيدًا لمصالح الناس في جميع أنحاء العالم». وأكدت وزارة التجارة الصينية أنه من المقرر أن تجري الصين والولايات المتحدة الجولة المقبلة من المحادثات التجارية المباشرة في وقت لاحق من شهر سبتمبر. وعلى الرغم من العودة إلى طاولة المفاوضات التجارية مرة أخرى إلا أنه مايزال من المقرر تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في شهر أغسطس. وسوف يتم تطبيق فرض الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على قائمة جديد من الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار على خطوتين، يبدأ تطبيق أولاهما في الأول من سبتمبر والثانية في 15 ديسمبر.

حسن النوايا

وفي إشارة منها على حسن نواياها تجاه الاجتماع المزمع عقده تعهدت الصين بعدم الاقدام على اتخاذ خطوات مضادة بشكل فوري تجاه التعريفات الأميركية الجديدة، مؤكدة على الحاجة لمناقشة سبل نزع فتيل الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. «إن صين لديها وسائل كافية للانتقام، لكنها تعتقد أن السؤال الذي يجب مناقشته الآن هو إلغاء التعريفات الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية» صرح مسؤول صيني.

هذا ويسهم انتعاش الدولار واستمرار التوترات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين في تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد الأميركي وتصعيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض أكبر لأسعار الفائدة. وخلال الاجتماع الذي تم عقده في قاعة جاكسون هول، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بوضوح على أن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسة التجارية وتراجع معدلات التضخم لعبت جميعها دوراً هاماً في تشجيع الاحتياطي الفيدرالي على بدء خفض أسعار الفائدة.

تزايدت المخاطر

ومنذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تزايدت المخاطر المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي بوتيرة واضحة على خلفية التجارة العالمية. وتشير أحدث البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.0 في المئة في الربع الثاني مقابل 3.1 في المئة في الربع الأول. كما تعكس أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلك بتاريخ 13 أغسطس إلى تراجع القراءة إلى أدنى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، ببلوغه 1.8 في المئة.

ثقة المستهلك الأميركي

تراجعت ثقة المستهلك الأميركي قليلاً في أغسطس إلى 135.1 في أعقاب النمو الذي تم تسجيله في شهر يوليو. وتحسن تقييم المستهلكين للظروف الحالية بشكل أكبر، كما يبلغ مؤشر الوضع الحالي الآن أعلى مستوياته المسجلة منذ 19 عام تقريباً. أما بالنسبة لمؤشر التوقعات - استنادًا إلى توقعات المستهلكين على المدى القصير فيما يتعلق بالدخل وظروف العمل وسوق الوظائف، فقد تراجع إلى حد ما، إلا أنه ظل قوياً بصفة عامة. وعلى الرغم من أن ضعف بيانات بعض القطاعات الأخرى من الاقتصاد، إلا أن المستهلكين ظلوا واثقين ومستعدين للإنفاق. فيما إذا استمرت التوترات التجارية، فقد يؤدي ذلك إلى اضعاف تفاؤل المستهلكين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية على المدى القصير.

