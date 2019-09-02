مال وأعمال

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية بالكويت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9.94 في المئة على أساس سنوي، وسط مخاوف إيقاف إرسال العمالة الفلبينية.

وحسب بيانات البنك المركزي للفلبين، بلغت تحويلات العمالة القادمة من الكويت نحو 385.62 مليون دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بـ350.75 مليون دولار في النصف المقابل من 2018.

وتشكل تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت 13.09 في المئة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من دول الخليج والبالغة 2.95 مليار دولار.

وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأميركية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

