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مال وأعمال

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ضغوط على الإسترليني مع تطورات البريكست


تعرض الجنيه الإسترليني للضغوط خلال الأسبوع الماضي على خلفية أحدث التطورات المتعلقة بأزمة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت هذا الأسبوع إمكانية الانفصال دون صفقة بعد أن طلب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون من الملكة تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر وحصل على موافقتها على ذلك الاجراء. وبعودة البرلمان مجدداً لعقد جلساته في 14 أكتوبر يترك ذلك الوضع ما يزيد قليلاً عن أسبوعين إلى أن يحين موعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ويمثل الانفصال بدون صفقة، والذي يعتبر الخيار الافتراضي حالياً، في 31 أكتوبر صدمة كبيرة للاقتصاد لكلا من جانبي الطلب والعرض. ويعتمد تأثر العرض على المدى القريب على مدى الاضطراب على الحدود مع الاتحاد الأوروبي بينما سيتأثر الطلب في الاقتصاد البريطاني بعدة طرق.


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