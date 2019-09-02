مال وأعمال

انتعشت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع في ظل الآمال الحذرة المتعلقة بالتوصل إلى حل للنزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة. وسجلت أسواق الولايات المتحدة نمواً جيداً على خلفية ارتفاع مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2 في المئة بينما ارتفع مؤشر ستوكس 500 الأوروبي بنسبة 3 في المئة ومؤشر نيكي 225 الياباني بحوالي 2 في المئة. ومن شأن توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق لحل نزاعهما التجاري أن يخفف من حدة التوترات التجارية العالمية ويؤدي إلى نمو الطلب على النفط. ولا غرابة في أن النفط قد انتعش أيضاً نظراً للدعم الذي تلقاه نتيجة لتراجع المخزونات الأميركية ولكن إعصار فلوريدا الذي يلوح في الأفق أوقف الصعود. وقفز سعر مزيج خام برنت بنسبة 2.4 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 59.25 دولارا.

