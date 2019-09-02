مال وأعمال

أعلنت «زين» عن طرحها لجهاز Galaxy Note10 الجديد كلّياً أحدث إصدارات شركة سامسونغ العالمية، والذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الجيل الجديد من هواتف شركة سامسونغ وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها التي تُعتبر الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم، حيث يأتي أقوى هواتف سلسلة Galaxy Note حتى الآن من حيث الإنتاجية والأداء بحجمين اثنين ليوائم مختلف احتياجات العملاء على جميع المستويات.

وأوضحت «زين» أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول على جهاز Galaxy Note10 الجديد الآن ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 34 دينار شهرياً فقط تشمل إنترنت LTE-A بسعة 100 غيغابايت و2500 دقيقة محلّية، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

ويتيح جهاز Galaxy Note10 للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى أي جهد إضافي، حيث تعمل تقنية التركيز المباشر على إجراء تعديلات في عمق المجال لكي تتمكن من طمس الخلفية والتركيز على الجسم المراد تصويره، في حين تعمل تقنية Zoom-In Mic على تضخيم الصوت في الإطار والتخلّص من المؤثّرات السلبية للمساعدة في التركيز على الأصوات التي يريدها المستخدم فقط، كما تعمل ميزة Super Steady الجديدة والمُحسّنة على تثبيت اللقطات لإزالة الصدمات والاهتزازات التي عادة ما تؤدي إلى ضبابية الحركة.

ويدعم قلم S Pen القدرة للتعرف على الإيماءات بسهولة من خلال خاصية التحكم عن بعد Air Actions، بحيث يمكنك التحكم بهاتفك على نحو متكامل.

وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلول عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

