مال وأعمال

كشف معرض «يامكس الشرق الأوسط» عن خططه الطموحة لنسخته لعام 2019، حيث يعتزم المعرض توسيع فعالياته في ظل النمو الكبير والتحولات السريعة التي يشهدها قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينعقد خلال الفترة الممتدة بين 29 -31 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي توسع المعرض في ظل النمو السريع الذي يشهده القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.3 في المئة، وسط توقعات بأن تبلغ قيمة قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة والجاهزة 34.5 مليار دولار بحلول عام 2023، بوصفه القطاع الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتؤكد شركة «يورومونيتور إنترناشيونال» وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق الاستراتيجية، بأن هذا التوجه يدل على وجود فرص استثنائية في السوق. وأشارت الشركة في تقريرها الأخير الذي تناول قطاع الحلويات إلى أن «اتباع نظم حياة أكثر صحة قد أسهم بقوة في هذا المجال. وثمة فرص كامنة يمكن الاستفادة منها بابتكار منتجات تقدم للمستهلكين مكونات صحية دون أن تؤثر على المذاق».

أسهمت توقعات النمو والتحولات في سلوكيات المستهلكين من حيث النكهات والأطعمة التي يفضلونها في استقطاب لاعبين جدد إلى معرض «يامكس الشرق الأوسط»، في حين أن الشركات المعروفة ترى في الحدث منصةً مثالية لإطلاق أحدث ابتكاراتها.

وأشار مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن توقعات السوق وتغير توجهات المستهلكين تؤكد انفتاح القطاع على الشركات المعروفة والجديدة على حد سواء. وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يكمن سر النجاح في أسواق المنطقة في الابتكار وهذا ينطبق على من يعمل في المنطقة منذ سنوات وكذلك على القادمين الجدد. بالطبع، سيكون النجاح حليف تلك الجهات التي تتمكن من فهم السوق والتأقلم معها بسرعة، والتي لم تعد لغزاً معقداً بالنسبة للمنافسين الجدد بفضل المعلومات الغنية التي نقدمها في فعالياتنا، وتشمل أهم فعاليات المعرض هذا العام سلسلة فعاليات «مانتش» الجديدة وورش العمل المتخصصة في ترخيص العلامات التجارية».

