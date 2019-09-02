مال وأعمال

عمان - «كونا»: أعلنت الحكومة الاردنية بدء تحميل أولى شحنات النفط الخام العراقي المصدر الى الاردن عبر البر بواقع 10 آلاف برميل يوميا.

وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي في تصريح صحافي ان أولى الشاحنات انطلقت امس من (محطة بيجي) في محافظة كركوك شمالي العراق ومن المتوقع ان تصل الى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء الاردنية غد الثلاثاء.

وأوضحت ان انطلاق الشحنة المذكورة يعد إيذانا بالبدء بتطبيق مذكرة التفاهم المبرمة بين الأردن والعراق في الثاني من فبراير الماضي لاستيراد النفط الخام العراقي. وأكدت زواتي أهمية هذه الخطوة في تلبية نسبة سبعة في المئة من احتياجات الاردن السنوية من النفط الخام «قابلة «للزيادة في المستقبل. وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام العراقي قالت الوزيرة الأردنية ان مذكرة التفاهم تنص على ان يبيع العراق (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري دون احتساب فرق المواصفات وتكاليف النقل على ان يلتزم الجانب الأردني بتوفير الصهاريج الحوضية اللازمة لنقل النفط الخام العراقي في (محطة بيجي) الى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وذكرت زواتي ان اكثر من 200 صهريج من الأردن والعراق سوف يتم استخدامها في عملية النقل.ولفتت الى ان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة لا يقتصر على استيراد النفط الخام فقط حيث يعمل الجانبان على اتمام الاجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من محافظة البصرة جنوبي العراق مرورا بمدينة (الحديثة) في محافظة الانباء غربي العراق ومن ثم إلى ميناء العقبة المطل على البحر الاحمر. وأضافت ان البلدين يعتزمان انشاء شبكة للربط الكهربائي بين البلدين يزود بواسطتها الأردن العراق بالكهرباء.

