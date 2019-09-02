سياحة وسفر

يخسر كثيرا من لا يقتنص فرصة زيارة أذربيجان التي احتار المؤرخون في تسميتها من فرط سحرها الذي احتار فيه الانس والجان كما تقول الاساطير، فتارة زمردة بحر قزوين ومرة اللؤلؤة المتألقة التي تغازل سفوح جبال القوقاز الشامخة ومرات ارض مهد الحضارات، كما تفاوت الشعراء في وصفها في قصائدهم المنحوتة على جدران شواهد اثارها التاريخية فهي المرأة الفاتنة التي دوما مجنونة لكن متألقة بالبهاء، صامتة لكن حكيمة، صاخبة لكن متسامحة، جميلة لكن عاقلة.

وانت على وعد ان تقضي أياماً ولا في الاحلام على وهج ضحى أذربيجان، وشعاع همس لياليها، الذي يلاحق على سطحها العبير والندى، في اجمل حدائقها الغناء، التي هي حُبلى بأسرار الأيام والفنون وبيوت السحر المعتق والزهور، ازهرت العقول وأومأت الفصول وغلفت دنياها احلام السنين، فغاص التاريخ في عينيها من الجوى ورنا على افق اشتهائها فارتوى، ولذلك لا يُقاس حُبّها بزمن، حيث يُسلّم كل حرف من أحرف اسمها إلى اللاّوعي، فيتحول في الأعماق بركانا، يثور شوقا للحظة اللقاء الذي توفره «الكاظمي للسياحة والسفر» وكيل الخطوط الأذربيجانية بعرض ليس له مثيل حيث يمكنك ان تشتري تذكرتي سفر على خطوطها وتحصل على الثالثة مجانا.

وتمتاز أذربيجان عن غيرها بخصوصيتها المتفاعلة بين العقل والإحساس، ومن خلال هذه الملازمة وتدرجها وتماسكها مع الأساسات تخرج احرف اسمها من صدور زوارها ترانيم آتية من أعماق الذاكرة، رقصة الروح في معمعة الكتابة، أصداء جريان نهر الزمن، احتكاك الشكل بالمضمون عبر الموسيقى الخافتة و الصوت الداخلي، إيقاع تسلسل الصور والرؤى، من خلال أنين الأحشاء،و رقص اليد فوق الصفحة وخشخشة الورق، التي لها أعمق تأثير في الوجدان، لأنها تتسرب إلى دواخل المتلقي فتوقظ فيه جمرة السؤال والحنين إلى الجمال والتوق إلى إنسانيته الكاملة.

ولما لا فاذربيجان ومدن وجبالها ووديانها وحدائقها تعكس خيال البشر في مدينتهم فمن الناس من بنى فيها بحجر، ومنهم من بنى من ورق، منهم من بنى مدينة من حب لانها ببساطة تتلاقح فيها العقول المختلفة، وتنسجم فيها الآراء المتنافرة، وتتلاءم فيها القلوب المتباعدة وتساعد على احترام الآخر، أيا كان لونه أو دينه.

ومن أجل هذا كانت ومازالت جسرا للتواصل والتعايش والتسامح وممرا ومعبرا مهما للتجارة الدولية على مر الأزمنة والعصور لموقعها الفريد، حيث توالت الحضارات وحفر التاريخ في سجلها بأحرف من نور.

وأذربيجان أرض مهد الحضارات في المنطقة التي يختلط فيها القديم الموغل في القدم مع أحدث ما جاء به فن البناء والتشييد من هندسة المباني والطرق كما يتخالط الماضي والحاضر بل المستقبل لكون شعبها من أقدم الشعوب التي عرفت بناء الدولة في العالم حيث نشأت أول الكيانات العرقية فيها في الألف الثالثة والثانية قبل الميلاد.

ومن اجل ذلك يجب وانت تجول في مدنها ان تنصت لحديث ذكرياتها جيدا، وتبحث عن اشاراتها بين أزقتها، وعلى صفحات أرصفتها المنتشية بين أوراق اشجارها من رائحة المطر واحساس الهواء وهو يراقص الامطار على سطح بياض شوارعها الناصع،، والطير يمرح في الأجواء مبتهجا، بامتداد مساحات غاباته السندسية التي تسكن تحت سقف سمائها التي تشبه خيمة لازوردية عالية، وشوارعها تحفها أشجار الزيتون تحسبها، عرائس ما رأت عينٌ لها مثلا،، وكل غصن تثنى خصره طربا وحيث تنظر فالآفاق تجد جبالها قد لبست ثوب النقاء والجبال.

وتحت عباءتها الخضراء تلتقي كل الديانات والحضارات والثقافات تتحاور في تناغم وتسامح لتثبت هويتها العالمية، كونها مدينة فريدة تجتمع فيها كل عقائد البشر، في ظل تسامح رفيع يعلي وحدة قيم كل معالم الايمان مع القيم الإنسانية العامة.

وهي مثلها مثل كل البلاد العريقة على سطح الكرة الأرضية المعدودة على أصابع اليد لها ذكريات وآمال أشكال وألوان وملامح وهويات، ولكنها لا تبوح مثلما يبوح البشر رغم انها هي امتداد لأعمار الناس وروح المكان تفرض على اهلها ان يكونوا متميزين، وتدفعهم لكي يستمروا في الأمل والعمل لان أذربيجان تتسع كلما اتسعت أحلام من يسكنها ورغم انها موغلة في القدم الا انها تدفعك الى التفكير في المستقبل.

