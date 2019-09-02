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احتفلت أندية الأطفال بإدارة النشاط النسائي بجمعية صندوق اعانة المرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. وباشرت عملها لتوزيع هدايا «فرحة العيد» في حفل تقيمه الإدارة بصفة مستمرة ودورية بهدف إسعاد الأطفال المرضى والترويح عنهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم والتأكيد على الوقوف إلى جانبهم ودعمهم باعتبارهم جزءاً لايتجزأ من الأسرة ولا يمكن تجاهلهم أو نسيانهم بسبب مرضهم.

وقد تضمنت فرحة عيد الأضحى توزيع الهدايا على نحو 370 طفلاً تقريبا في مختلف الأندية الموزعة على المستشفيات الحكومية.

وعلى صعيد متصل فقد بدأت أندية الأطفال التابعة لإدارة النشاط النسائي بجمعية صندوق إعانة المرضى الاستعداد لحفلها الكبير لتكريم الأطفال المرضى المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية والتي أقيمت بمختلف المستشفيات الحكومية والتي يتم على إثرها تكريمهم وتوزيع الجوائز عليهم في حفل كبير يحضره الأطفال المشاركون وذويهم ، وذلك بهدف تشجيعهم على حفظ كتاب الله تعالى وتعلقهم به.

