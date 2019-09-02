الناس

زار متدربو لوياك المشاركون في برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، بنك الكويت الوطني في رحلة تثقيفية هادفة تمحورت حول العديد من المواضيع المهمة والشيقة والتي عرضها مدير عام إدارة الموارد البشرية للبنك عماد العبلاني، بحيث أتيحت الفرصة للطلاب للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي والاجتماعي للبنك، إلى جانب استعراض أكثر من ستة عقود من تاريخ العمل المصرفي من خلال زيارة متحف البنك والذي يحتوي على العديد من المميزات التفاعلية السمعية والبصرية.

من جانبها صرحت السيدة إيمان العمر مدير الابتكار الاجتماعي في لوياك عن سعادتها بهذه الزيارة وقالت: تعلم طلابنا العديد من الأشياء المهمة والشيقة عن تاريخ البنك بدءاً من قصة المؤسس ومعرفة مدى تقدير البنك الوطني لقيمة العميل، كما تم عرض فيلم قصير عن مبادرات المسؤولية الاجتماعية ووسائل الإعلام.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس فريق إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن البنك يعتز بشراكته الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك، والتي أظهرت على مدى عقود أثرها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الاستثمار الصحيح في الشباب وتدريبهم وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع ولاسيّما إثراء مخزونهم الثقافي والحضاري.

وأضاف الباقر إننا في بنك الكويت الوطني كرعاة بلاتينيين لبرنامج «كن» سعداء بزيارة المتدربين إلى البنك، بحيث أعددنا لهم برنامجاً خاصاً يساعدهم في تدعيم معرفتهم المالية ومعلوماتهم المصرفية بالإضافة إلى رؤيتهم الاستراتيجية لبناء المؤسسات ومسؤولياتها الاجتماعية.

