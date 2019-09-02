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بمناسبة مرور 24 عاماً على تأسيس المدينة المائية أكوابارك، احتفلت ادارة شركة الجزيرة للمشروعات الترفيهية المالكة لاكوابارك الكويت وذلك بعمل مهرجان ترفيهي استعراضي بهذه المناسبة العزيزة على قلوب مواطنين ومقيمين في الكويت .

وسوف يتم إطفاء شمعة 24 عاماً بحضور رشا خالد الغنيم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهي العقاري وحضور خالد الرومي نائب الرئيس التنفيذي لطفل المستقبل وعدد من الشخصيات البارزة وحشد من رواد الاكوابارك .

كما أكدت رشا الغنيم بأن هناك العديد من المفاجآت خلال الحفل مثل عروض المرايا وال اي دي والالعاب النارية والشخصيات الكرتونية وقد انتهزت الفرصة لتشكر المقيمين على الحفل والحضور الكريم وقطع كعكة الحفل .

