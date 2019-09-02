علم ومعرفة

أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة «الكويت» لشهر سبتمبر الحالي، وقد أفردت موضوعا عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتقلده لقب قائد العمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر من عام 2014، واختيار دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات سموه وقيادة الكويت الحكيمة في مجالات التنمية والسلام في داخل الكويت وخارجها.

وتضمن العدد عدداً من مشروعات التنمية الثقافية في البلاد، ومنها مشروع مكتبة الكويت الرقمية التي تعد «ذاكرة الكويت» التاريخية والثقافية، فضلا عن موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية متعددة بينها دراسات ولقاءات واستطلاعات ومقالات الكتاب الثابتة.

