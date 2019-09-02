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عبر عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د. علي العنزي عن سعادته بنجاح تجربة التسجيل الإلكتروني التي تم تطبيقها للمرة الأولى.

وأضاف العميد: حرصًا منا على مراعاة ظروف جميع الطلاب خصوصًا ممن لم يتسن له الوقت للتسجيل.. أو حتى كان لا يملك بريدًا إلكترونيًا قررت إدارة المعهد بمقره في السالمية استقبال الطلاب من الكويتيين والوافدين الراغبين للتقدم للتسجيل مباشرة في أقسام المعهد الأربعة: التمثيل والإخراج، النقد والأدب المسرحي، الديكور والتلفزيون، وذلك خلال فترة الدوام الرسمي من التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا، على أن يكون الخميس الموافق 5 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات القبول.

