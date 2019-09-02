علم ومعرفة

خمس عشرة قصة تتسم بسلاسة السرد وحيويته وقوة اللغة وحضورها وجماليات الحدث ومفارقاته... تضمها المجموعة القصصية «مسافة كافية» للقاصي والكاتب الأردني جعفر العقيلي والتي صدرت بالقاهرة أخيراً عن سلسلة الإبداع العربي مجموعة قصصية بهيئة الكتاب.. تتنوع القصص في مضامينها غير أنها تشترك في إبراز الهواجس الإنسانية التي تتضح في صورة جلية عبر المفارقة ابنة اللحظة وهي تعلى من قيم التمرد والثورة والاختلاف وتقارب القصص مواضيع تتعلق بواقع الناس وحياتهم اليومية وهمومهم النفسية الذاتية والمعيشية والاجتماعية والسياسية وهي تتسم بان الأحداث البسيطة والمقدمات التي تبدو للوهلة الأولى عادية ومنطقية إلا أنها تقود إلى نهايات غير متوقعة.

تشكل لغة العقيلي جزءا أساسياً في بنية القصة حيث انها قادرة على التوالد والتشكل واكتساب أبعاد رمزية ودلالية واشارية فالواقعية منها واقعية ناجحة والغرائبية منها غرائبية ناجحة.

والذهنية الرمزية ناجحة كذلك وبتقنيات قصص جميلة مع ضبط للزمن وللعناصر التقليدية للقصة مع انفتاح القصة على التأويل والتميز كذلك تنفتح لغة المجموعة على آفاق مبتكرة تنأى عن تكرار مفردات قاموسية مجتهدة وتسعى بعض القصص إلى اجتراح لغة فصيحة- بخاصة في الحوارات.

