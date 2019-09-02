علم ومعرفة

ضمن سلسلة التراث الحضاري التي تصدرها هيئة الكتاب بالقاهرة صدر حديثاً طبعة جديدة من كتاب «رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» لمحمد بن عبدالله اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة، تقديم ودراسة د. يسرى أحمد زيدان. وتقدم سلسلة التراث الحضاري تقدم هذا الكتاب عن طبعة نادرة قديمة تعود إلى العام (1287هـ - 1888م)، ود. يسرد الكثير ما التبس بخصوص هذه الرحلة وكشف من خلالها عن مدى أهميتها في تاريخ أدب الرحلات خلال العصر الوسيط.

يعد ابن بطوطة من أشهر الرحالة المسلمين وقام بثلاث رحلات جاب خلالها معظم أجزاء العالم المعروف في زمانه مستغرقا حوالي 29 سنة ، مدونا في أسفاره مشاهدات شاملة شديدة الندرة التقى خلالها ببعض السلاطين ووقف على قيام بعض الدول وأظهر انطباعاته عن ثراء وقوة اقتصاد بعض المدن والأحوال الزراعية والصناعية والفكرية والدينية.

كما وقف ابن بطوطة في رحلاته على الغرائب والعجائب التي استغربها وربما استنكرها البعض لفرط غرابتها، ويعرض الكتاب تدوين ابن بطوط لرحلاته ببلاد المغرب، ومصر وبلاد الشام، وبلاد الحجاز، واليمن، وبلاد فارس، وآسيا الصغرى وغيرها من بلاد العالم التي زارها ابن بطوطة في رحلاته.

وبعد عرض المخطوط ونماذج من الفهرس المخطوط لأحمد تيمور باشا ، يختتم الكتاب بملحق صغير يحوي عدداً من الخرائط للمناطق والبلدان التي زارها وسافر إليها هذا الراحلة العربي الشهير.

