دوليه

بعدما قلب تأخره أمام فيورنتينا بثلاثية إلى فوز مثير 4-3 الاسبوع الماضي، كان نابولي في طريقه لتكرار انجازه أمام مضيفه يوفنتوس حامل اللقب، لكن مدافعه كوليبالي سجل هدفا عكسيا دراماتيكيا منح السيدة العجوز الفوز 4-3 أول من أمس في المرحلة الثانية من الدوري الايطالي.

وتقدم يوفنتوس، الطامح الى إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين والتاسعة تواليا ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996، بهدفين مبكرين حملا توقيع البرازيلي دانيلو (16) والارجنتيني غونزالو هيغواين (19)، قبل ان يعمق البرتغالي كريستيانو رونالدو الارقام في الثاني (62).

لكن نابولي سجل هدفين في دقيقتين عبر اليوناني كوستاس مانولاس (66) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (68) ثم عادل عن طريق جوفاني دي لورنتسو (81)، قبل ان يدمر احلامه السنغالي خاليدو كوليبالي في الوقت البدل عن ضائع (90+2).

وانفرد يوفنتوس بالصدارة مؤقتا بعد فوزه الثاني تواليا، اذ تخطى بارما افتتاحا بهدف قلب دفاعه المخضرم جورجيو كييلني الذي تعرض لاصابة بالغة في ركبته في تمارين منتصف الاسبوع ستبعده نحو ستة اشهر، فلعب بدلا منه القادم الجديد بصفقة خيالية الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (85,5 ملايين يورو).

ومرة جديدة غاب مدرب يوفنتوس الجديد ماوريتسيو ساري (60 عاما) من الوقوف على ارض الملعب لتعافيه من التهاب رئوي، لكنه تواجد في غرفة خاصة في المدرجات.

وكانت اول فرصة في المباراة لمصلحة البرازيلي آلان لاعب وسط نابولي، بيد ان البولندي فويتشي تشيسني تعملق في ابعادها الى ركنية (14).لكن البرازيلي دوغلاس كوستا انطلق بمرتدة خاطفة، تلاعب بالدفاع ولعب عرضية مقشرة في المنطقة تابعها دانيلو من مسافة قريبة في الشباك بعد ثوان من دخوله بديلا للمصاب ماتيا دي تشيليو (16).وبهجمة ايضا من كوستا وتمريرة من الفرنسي بليز ماتويدي، هيأ هيغواين الكرة لنفسه ببراعة وأطلقها يمينية صاروخية من داخل المنطقة في شباك فريقه السابق والحارس اليكس ميريت (19). استعرض بعدها لاعب الوسط الالماني سامي خضيرة وسدد في العارضة (33) لينتهي الشوط الاول بثنائية نظيفة.وبين الشوطين، دفع الايطالي كارلو انشلوتي بالمكسيكي الجديد لوزانو بدلا من لورنتسو انسينيي والبرتغالي ماريو روي بدلا من الظهير الجزائري فوزي غلام.

وترك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والقادم الموسم الماضي من ريال مدريد الاسباني بمئة مليون يورو، ما يملكه من فنيات الى الدقيقة 62 بتسديدة يسارية محكمة من داخل المنطقة وبتمريرة حاسمة ايضا من كوستا احد ابرز نجوم المباراة.سجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف تقليص الفارق بكرة رأسية اثر ضربة حرة لماريو روي (66).

ولبى لوزانو نداء انشيلوتي مترجما عرضية البولندي بيوتر زيلينسكي من مسافة قريبة بتسديدة ارضية ذكية في شباك تشيسني مسجلا هدفه الاول مع فريقه الجديد (68). ولم يكن دي ليخت موفقا في الهدف الثالث، اذ افلت امامه الظهير دي لورنتسو من ضربة حرة ايضا وسجل هدف التعادل (81). وفي وقت كان المنطق ينقلب لمصلحة الضيوف، دمرت النيران الصديقة احلامه بهدف عكسي من مدافعه السنغالي كوليبالي بتسديدة يسارية طائرة محاولا تشتيت الكرة (90+2).

وفي مباراة ثانية، منح لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه الصاعد بريشيا. في دربي لومباردي على ملعب سان سيرو، حوّل جالهان أوغلو (25 عاما) عرضية من الاسباني سوسو برأسه داخل الشباك بعد 12 دقيقة فقط على البداية.

